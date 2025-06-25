Hamile kalmak neden zorlaşıyor? Uzmandan kritik açıklamalar

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Numan Bayazıt, gebe kalmayı zorlaştıran faktörler hakkında önemli bilgiler paylaştı. Bir çiftin 35 yaşın altında her ay hamile kalma olasılığının yaklaşık yüzde 25 olduğunu belirten Bayazıt, bu oranın yaşla birlikte azaldığını, 40’lı yaşlardan sonra yüzde 5’lere kadar düştüğünü vurguladı. Uzmanlara göre, gebe kalmayı en çok zorlaştıran etken kadının yaşı.

KİLO DENGESİ VE SİGARA ÖNEMLİ

Yaşın yanı sıra başka bazı faktörlerin de hamileliği zorlaştırdığını söyleyen Op. Dr. Bayazıt, “Kadının aşırı kilolu olması yumurtlama düzenini bozar. Obezite, erkeklerde de sperm sayısı ve hareketliliğini olumsuz etkiler” dedi. Sigaranın da kadınlarda menopoz sürecini hızlandırarak yumurta sayısını azalttığını, hem kadın hem de erkeklerde üreme hücrelerinin kalitesini bozduğunu ifade etti.

TÜPLERDE HASARA NEDEN OLUYO

Tüplere zarar veren en önemli etkenlerin başında cinsel yolla bulaşan hastalıkların geldiğini belirten Bayazıt, "Chlamidya, gonore gibi enfeksiyonlar, özellikle sık partner değiştiren ve korunmasız cinsel ilişkiye giren bireylerde daha yaygın görülüyor. Bu enfeksiyonlar rahim ağzı ve tüplerde kalıcı hasara neden olabiliyor” uyarısında bulundu.

NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURULMALI?

Hamilelik planlayan çiftlere sağlıklı kiloya ulaşmaları ve sigara, alkol gibi alışkanlıklardan uzak durmaları öneriliyor. Daha önce doğurganlığa zarar verme ihtimali olan bir hastalık veya ameliyat geçirenlerin zaman kaybetmeden uzman bir doktora başvurması gerektiğini belirten Bayazıt, “35 yaş altındaki çiftler 1 yıl, 35 yaş üstündekiler ise 6 ay korunmasız cinsel ilişkiye rağmen gebelik elde edemiyorlarsa mutlaka tıbbi destek almalı” dedi.