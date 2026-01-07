Hamile olduğunu bilmeyen kadın 3,6 kiloluk bebek doğurdu

ABD'de 28 yaşındaki Melanie Smith’in Noel gecesi (25 Aralık) sancısı tuttu.

Hamile olduğundan haberi olmayan kadın şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Zion kentinde hastaneye kaldırıldı. Doktorlar hamile olduğunu söyleyince Smith şoke oldu.

People’ın haberine göre semptomların hiçbirinin olmadığı belirten kadın, karnının bile büyümediğini söyledi.

"BANA YALAN SÖYLEDİKLERİNİ SANDIM"

Kadın NBC’ye verdiği söyleşide “Rüya gördüğümü sandım. Her an uyanacağımı düşündüm” deyip ekledi:

“Bana yalan söylediklerini sandım. Noel şakası olmalıydı. Dalga geçiyorlardı. Çünkü bana çocuğumun olamayacağını söylemişlerdi.”

"NOEL MUCİZESİ"

Doğum için başka bir hastaneye nakledilen kadın 3,6 kiloluk erkek bebek doğurdu.

Eşinin bebek için ‘Noel mucizesi’ dediğini aktaran Smith, “Sürprizlerden gerçekten nefret eden biri için en güzel sürprizdi” diye konuştu.