'Hamlet' dizisinin afişi sansürlendi: Sosyal medyada tepkiler gecikmedi
Erdal Beşikçioğlu, Şebnem Bozoklu, Elit İşcan ve Hatice Aslan'ın başrollerde oynadığı Hamlet dizisi Gain'de yayınlanmaya başlandı. Hamlet'in sokak afişlerinde, orijinal afişte yarı çıplak olan Elit İşcan’ın üzerine örtü eklenmesi dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcılarının sansüre verdiği tepkiler ise gecikmedi.
William Shakespeare’in aynı adlı eserinden uyarlanan Hamlet
dizisi, dijital platform Gain'de geçtiğimiz günlerde yayınlanmaya başladı.
Avrupa’nın dizilere adanmış en büyük festivali Series Mania’nın Uluslararası
Yarışma bölümüne seçilen 8 diziden biri olan Hamlet, festivalde Türkiye’yi
temsil eden ilk dizi olarak büyük bir başarıya imza attı.
Kaan Müjdeci’nin yazıp yönettiği, oyuncu kadrosunda ise
Erdal Beşikçioğlu, Şebnem Bozoklu ve Hatice Aslan gibi isimlerin bulunduğu
yerli dizi Hamlet'in sokak afişleri ise değiştirildi.
SANSÜRLENDİ
Dizinin afişinde oyuncu Elit İşcan uzanırken arkasında da
Erdal Beşikçioğlu gözüküyor. Afiş sokağa asıldıktan sonra da gerçek ile farklı
olduğu ortaya çıktı.
Orijinal afişte Elit İşcan yarı çıplakken, sokaklara asılan
afişte ise üzerine örtü serildi.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Gain'in iddialı dizisi Hamlet'in afişindeki değişiklik
sosyal medyada da konuşuldu. Ünlü isimler de dahil olmak üzere birçok sosyal
medya kullanıcısı durumu eleştirirken, kimi ise dalgasını geçmeyi unutmadı.
İşte o paylaşımlardan bazıları:
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