Hamza Turhan Ayberk kimdir, kaç yaşında. nereli? Hamza Turhan Ayberk neden gözaltına alındı?
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün düzenlediği ortak operasyonla, edindikleri bilgileri İsrail istihbarat servisi MOSSAD’a satan 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında bulunan televizyonlarda sabah programlarına katılan, eski emniyet personeli Hamza Turhan Ayberk'in tehdit, taciz ve takip eylemlerinde de bulunduğu öğrenildi. Peki, Hamza Turhan Ayberk kimdir, kaç yaşında. nereli? Hamza Turhan Ayberk neden gözaltına alındı?
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ortak operasyon düzenledi. Operasyonda, 7 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin, televizyonlarda sabah programlarına katılan, eski emniyet personeli Hamza Turhan Ayberk olduğu ve MOSSAD'ın, Ayberk ile "Victoria" kod adlı ajanı aracılığıyla temasa geçtiği tespit edildi. Peki, Hamza Turhan Ayberk kimdir, kaç yaşında. nereli? Hamza Turhan Ayberk neden gözaltına alındı?
HAMZA TURHAN AYBERK KİMDİR?
Hamza Turhan Ayberk, televizyon programlarına katılan ve eski bir kamu personeli olan bir özel dedektif. Ayberk, 2019 yılında Belgrad’da eğitim aldı.
HAMZA TURHAN AYBERK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?
MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün ortak operasyonu sonucunda, bir dizi kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler arasında, televizyon programlarına katılan ve eski bir kamu personeli olan Hamza Turhan Ayberk de bulunuyor.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- İzmir için yeni anket sonuçları
- AKP'li başkan fuhuştan tutuklandı!
- Ankara, İstanbul ve İzmir’de son durum ne?
- İBB’den Ramazan’da 200 bin aileye destek
- Bu sefer de seçim tarihini karıştırdı!
- Özgür Özel'den 'seçim' mesajı!
- Galatasaray'dan 3 isme suç duyurusu!
- Hiçbir gübre kullanılmadan yetişiyor: 12 bin yıllık mira
- Hatice Teyze'ye hapis isteniyor!
- Eylem Tok kimdir?