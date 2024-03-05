Mossad nedir? Mossad ne demek? Mossad hangi ülkenin teşkilatı?

Emniyet tarafından Mossad'a bilgi satanlara operasyon yapılmasının ardından, Mossad'ın hangi ülkeye ait olduğu araştırılmaya başladı. Peki, Mossad nedir? Mossad ne demek? Mossad hangi ülkenin teşkilatı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.03.2024 - 11:48
Mossad nedir? Mossad ne demek? Mossad hangi ülkenin teşkilatı?
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Mossad'ın ne olduğu, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Peki, Mossad nedir? Mossad ne demek? Mossad hangi ülkenin teşkilatı?

MOSSAD NEDİR?

Mossad, İsrail'in ulusal istihbarat teşkilatıdır. Askerî istihbarat teşkilatı Aman ve iç güvenlik teşkilatı olan Şin Bet ile birlikte İsrail İstihbarat Topluluğundaki birimlerden biridir.

Kurumun ana mantalitesi, kuruluşundan bugüne değin yalnızca İsrail'i değil, yeryüzündeki tüm Yahudi topluluklarını olası bir saldırı veya katliam girişimine karşı koruyup kollamaktır.

Temelinde İsrail'in diplomatik kuruluşlarından ayrı olarak istihbarat toplama, gizli operasyonlar ve terörle mücadeleden sorumludur.Mossad hiçbir yasa amacıyla, rolüyle, göreviyle, yetkisi ve bütçesiyle tanımlanamaz ve İsrail Devleti'nin anayasal kanunlardan tamamen muaf olduğu için bir derin devlet olarak görülür.

Teşkilatın yöneticisi doğrudan İsrail Başbakanı'na karşı sorumludur. Yıllık bütçesinin yaklaşık 10 milyar şekel olduğu tahmin edilen Mossad, bazı kuruluşlara göre Amerikan CIA'inden sonra Batı dünyasının en büyük ikinci casusluk ajansıdır.


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