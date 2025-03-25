Hande Baladın'dan öğrencilere destek!
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanması kararının ardından başlayan protestolarda milli voleybolcu Hande Baladın da destek verdi.
Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mali suçlardan tutuklanmasına yönelik tepkiler büyürken, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.
Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı oyuncularından Hande Baladın, tutuklama kararının ardından başlayan protestolara tepki gösteren isimlerden biri oldu.
27 yaşındaki milli voleybolcu, sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlar yaptı. Baladın, Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözlerini paylaştı:
“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.”
“Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır.”
Baladın, bir sonraki paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı:
“Gençler sadece adalet, eşitlik, özgürlük ve güven içinde yaşamak istiyor!”
Voleybol kariyerine Eczacıbaşı’nda başlayan ve Sarıyer ile Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Hande Baladın, 2019 yılından bu yana Eczacıbaşı’nda mücadele ediyor. Milli takımın tüm kademelerinde forma giyen başarılı sporcu, 2015’ten bu yana A Milli Takım’da yer alıyor.
Spor Haberleri
- Hande Baladın'dan öğrencilere destek!
- Eski milli oyuncudan Ekrem İmamoğlu'na destek!
- Tudor'un Kenan Yıldız planı ortaya çıktı!
- Sırp yıldız Fenerbahçe'de tarihe geçmeye hazırlanıyor!
- Kolombiya'dan Davinson Sanchez kararı!
- Igor Tudor'un Osimhen sözleri yeniden gündemde!
- Indiana Pacers'tan üst üste 5. galibiyet!
- Fenerbahçe'nin konuğu Paris
- Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?
- Hüseyin Yücel'den Sergen Yalçın itirafı!
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP yöneticisinden 'İmamoğlu' istifası!
- 'Bu faşizme karşı meydan okuma eylemi!'
- İptale rağmen toplandılar!
- Kayyum vali jet hızıyla işten attı!
- 'Camilerimizi affedersiniz meyhaneye çevirdiler'
- Özel'den 'Taksim' sorusuna çarpıcı yanıt!
- AKP'li Mücahit Birinci'den çirkin gönderme!
- İmamoğlu'nun Silivri'deki ilk fotoğrafı ortaya çıktı
- ‘Ben haram yemem’ diyen Gökçek'e ünlü oyuncudan yanıt
- Ankara'da müdahale başladı: Gözaltılar var