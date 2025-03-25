Hande Baladın'dan öğrencilere destek!

Yayınlanma: 25.03.2025 - 14:28

Güncelleme: 25.03.2025 - 14:28

Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mali suçlardan tutuklanmasına yönelik tepkiler büyürken, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı oyuncularından Hande Baladın, tutuklama kararının ardından başlayan protestolara tepki gösteren isimlerden biri oldu.

27 yaşındaki milli voleybolcu, sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlar yaptı. Baladın, Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözlerini paylaştı:

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.”

“Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır.”

Baladın, bir sonraki paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı:

“Gençler sadece adalet, eşitlik, özgürlük ve güven içinde yaşamak istiyor!”

Voleybol kariyerine Eczacıbaşı’nda başlayan ve Sarıyer ile Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Hande Baladın, 2019 yılından bu yana Eczacıbaşı’nda mücadele ediyor. Milli takımın tüm kademelerinde forma giyen başarılı sporcu, 2015’ten bu yana A Milli Takım’da yer alıyor.