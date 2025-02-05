Voleybolda flaş hamle: Hande Baladın'ın yeni adresi belli oluyor!
Voleybol Sultanlar Ligi ekibi Fenerbahçe Medicana'nın milli oyuncu Hande Baladın ve Polonyalı Agnieszka Korneluk ile anlaştığı iddia edildi.
Fenerbahçe Medicana'da gelecek sezonun kadrosu için çalışmalar devam ediyor.
Sarı-lacivertliler, iki önemli isimle kadrosunu güçlendirmeye hazırlanıyor.
2 İSİMLE ANLAŞMA SAĞLANDI İDDİASI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe Medicana, gelecek sezon için Hande Baladın ve Agnieszka Korneluk ile anlaşma sağladı.
Fenerbahçe Medicana için önceki günlerde VakıfBank forması giyen Zehra Güneş'in de adı gündeme gelmişti.
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