Hande Erçel'den şok hamle: Hakan Sabancı ile olan fotoğraflarını Instagram'dan kaldırdı!

Son dönemin en gözde çifti Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti uzun bir süredir gündemden düşmüyor.

Sürekli tatilde olmalarıyla sosyal medyada konuşulan çift, bu kez ayrılık iddiasıyla şaşırttı.

DAHA ÖNCE YALANLAMIŞLARDI

Daha önce pek çok kez ayrılık iddialarıyla gündeme gelen ikili, bu iddiaları yalanlamıştı.

Özellikle Hande Erçel'in Barış Arduç'la yer aldığı Rüzgara Bırak ve Aşkı Hatırla projelerinin ardından ayrılık iddiaları güçlenmiş ancak ikili her fırsatta mutluluklarını kanıtlamıştı.

FOTOĞRAFLARI KALDIRDILAR

Ancak bu kez Hande Erçel'in hamlesi "Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrıldı mı?" sorusunu gündeme taşıdı.

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in Hakan Sabancı'yla fotoğraflarını Instagram hesabından kaldırması bu soruyu doğrudan akıllara getirdi.

Hande Erçel'in ardından Hakan Sabancı'nın da fotoğrafları kaldırdığı görüldü.

İkiliden ayrılık iddialarına yönelik henüz bir açıklama ise gelmedi.