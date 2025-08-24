Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hande Erçel'den şok hamle: Hakan Sabancı ile olan fotoğraflarını Instagram'dan kaldırdı!

Hande Erçel'den şok hamle: Hakan Sabancı ile olan fotoğraflarını Instagram'dan kaldırdı!

24.08.2025 16:17:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Hande Erçel'den şok hamle: Hakan Sabancı ile olan fotoğraflarını Instagram'dan kaldırdı!

Magazin dünyasının popüler çiftlerinden Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti daha önce ayrılık iddialarıyla gündem olmuştu. Sık sık bu iddiaları yalanlayan çift, bu kez hamleleriyle herkesi şaşkına çevirdi. Hande Erçel, Instagram hesabından Hakan Sabancı'yla olan fotoğraflarını kaldırırken; hemen ardından aynı hamle Hakan Sabancı'dan da geldi.

Son dönemin en gözde çifti Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti uzun bir süredir gündemden düşmüyor.

Sürekli tatilde olmalarıyla sosyal medyada konuşulan çift, bu kez ayrılık iddiasıyla şaşırttı.

DAHA ÖNCE YALANLAMIŞLARDI

Daha önce pek çok kez ayrılık iddialarıyla gündeme gelen ikili, bu iddiaları yalanlamıştı.

Özellikle Hande Erçel'in Barış Arduç'la yer aldığı Rüzgara Bırak ve Aşkı Hatırla projelerinin ardından ayrılık iddiaları güçlenmiş ancak ikili her fırsatta mutluluklarını kanıtlamıştı.

Image

FOTOĞRAFLARI KALDIRDILAR

Ancak bu kez Hande Erçel'in hamlesi "Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrıldı mı?" sorusunu gündeme taşıdı.

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in Hakan Sabancı'yla fotoğraflarını Instagram hesabından kaldırması bu soruyu doğrudan akıllara getirdi.

Hande Erçel'in ardından Hakan Sabancı'nın da fotoğrafları kaldırdığı görüldü.

Image

İkiliden ayrılık iddialarına yönelik henüz bir açıklama ise gelmedi.

İlgili Konular: #Hande Erçel #Hakan Sabancı