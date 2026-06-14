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Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ikinci kez anne oluyor: Müjdeyi bu fotoğraflarla duyurdu

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ikinci kez anne oluyor: Müjdeyi bu fotoğraflarla duyurdu

14.06.2026 17:12:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ikinci kez anne oluyor: Müjdeyi bu fotoğraflarla duyurdu

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraflar ile ikinci kez anne olacağını duyurdu.
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Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini sevindiren haberi duyurdu.

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Gamze Erçel Yıldırım Yıldırım, müjdeli haberi sosyal medyadan açıkladı.

İKİNCİ KEZ ANNE OLMAYA HAZIRLANIYOR

Eşi Caner Yıldırım ve kızları Mavi ile sık sık paylaşımlar yapan Erçel, bu defa hamilelik haberiyle magazin gündemine giriş yaptı.

"ARTIK DÖRT KİŞİYİZ"

Sevindiren haberi sosyal medya hesabından paylaşan Gamze Erçel Yıldırım, o kareleri "Küçük ailemiz büyüyor, artık dört kişiyiz" notuyla paylaştı.

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşımda, ünlü isimlerden ve takipçilerinden gelen tebrik yorumları da yerini aldı.

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"BİZ KÜÇÜK AMA KOCAMAN BİR AİLEYİZ"

Eşinin paylaşımına "Biz küçük ama kocaman bi aileyiz" yorumunu yapan Caner Yıldırım, eşine olan desteğiyle gülümsetti.

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HANDE ERÇEL'DEN DE YORUM GELDİ

Gelen onlarca yorumun arasında 2. kez teyze olmaya hazırlanan Hande Erçel'in yorumu da yoğun ilgi gördü.

Gamze Erçel'in "Artık dört kişiyiz" notuna gönderme yapan Erçel, ablasının müjdeli paylaşımına "Bence 5 ama sen bilirsin" yorumunu yaptı.

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