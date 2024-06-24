Hande Erçel ve Barış Arduç başrolde: 'Rüzgara Bırak' filminden ilk fotoğraf
"Rüzgara Bırak" filminin çekimleri başladı. Filmin başrollerinde Hande Erçel ve Barış Arduç yer alıyor.
Başrollerinde Hande Erçel ve Barış Arduç'un yer aldığı "Rüzgara Bırak" filminin çekimleri başladı. Önce İstanbul çekimleri başlayan film, ardından Çeşme’ye taşınacak.
Cumartesi günü Hande Erçel’in ofis çekimleriyle başlayan filmin çekimlerine Barış Arduç da katıldı. İkilinin sette ilk fotoğrafı da "Biz sete çıktık, ilk ve en tatlı kareyi sizlerle paylaşmak istedik!” mesajıyla yayınlandı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, filmin Netflix’te yayınlanması planlanıyor. Filmin Netflix yayını öncesi önce Avrupa ve Ortadoğu’da sinemaya çıkacağı da öne sürüldü.
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