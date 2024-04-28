Hande Erçel'den ayrılık iddialarına cevap niteliğinde fotoğraf

Yayınlanma: 28.04.2024 - 16:44

Güncelleme: 28.04.2024 - 16:44

Hande Erçel, Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra aşkı Hakan Sabancı'da buldu. Uzun zamandır birlikte olan ikili, geçtiğimiz günlerde Japonya'da tatil yaptı.

Çıktıkları seyahatler ve harcadıkları paralarla gündeme gelen çiftin ayrıldığı söylendi. Hakan Sabancı'nın Hande Erçel ile olan karelerini sildiği ve bu ilişkiyi bitirdiği iddia edildi.

Sosyal medyadan yayılan bu iddialara sessiz kalan çiftten günler sonra cevap niteliğinde fotoğraf geldi.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı, arkadaşlarıyla çıktıkları tatilden karelerini yayımladı.