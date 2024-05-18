İtalyan basını Hande Erçel'in Cannes kıyafetini değerlendirdi: '10 üzerinden...'

Yayınlanma: 18.05.2024 - 18:41

Güncelleme: 18.05.2024 - 18:41

Bu yıl 77. Cannes Film Festivali’nin kırmızı halısı şıklık yarışına sahne oluyor.

Dünyanın en ünlü isimlerinin buluşma merkezi haline gelen festivalin kırmızı halı etkinliğinde Hande Erçel’in kıyafeti İtalyan basını tarafından çok beğenildi.

"ELBİSESİYLE DİKKAT ÇEKİYOR"

Birsen Altuntaş'ın derlediği habere göre, İtalyan haber platformu skyTg24 Hande Erçel’i şu sözlerle övdü:

“Türk oyuncu Hande Erçel ayrıca Olivier Rousteing’in özel tasarımı, fiyonklu etekli, yapılı kırmızı Balmain elbisesiyle de dikkat çekiyor. Straplez elbise, Pomellato, High Jewellery koleksiyonundan elmaslar ve mavi safirlerden oluşan bir setle zenginleştirildi. Değerli ve retro-şık tarz. Değerlendirme: 9…”