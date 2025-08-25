Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrılığı sonrası Arzu Sabancı'dan olay gönderme!

Sosyetenin ünlü çiftleri arasında yer alan Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrıldı. Ayrılık sonrası Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'dan da göndermeli bir paylaşım geldi.

EVLENECEKLERİ KONUŞULUYORDU

Ünlü oyuncu Hande Erçel ve sosyetenin ünlü ismi Hakan Sabancı'nın çok konuşulan aşklarında yeni bir gelişme yaşandı. Evlenecekleri konuşulan çift ayrıldı.

Hande Erçel Sabancı ile olan fotoğraflarını kaldırırken Hakan Sabancı'nın annesinden de paylaşım hamlesi geldi.

ARZU SABANCI'DAN MANİDAR PAYLAŞIM

Erçel'i istemediği konuşulan Arzu Sabancı manidar bir paylaşıma imza attı.

Arzu Sabancı paylaşımında, "Cehalet de uyku gibidir. Seni uyandıran kişiye ilk tepkin kızgınlıktır" ifadesini kullandı.

İşte o paylaşım: