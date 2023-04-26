Hande Erçel'in acı günü

Oyuncu Hande Erçel’in dedesi Metin Erçel, tedavi gördüğü Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

İHA
Yayınlanma: 26.04.2023 - 09:58
Hande Erçel'in acı günü
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Bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düşen 83 yaşındaki emekli astsubay Metin Erçel 82 yaşında hayatını kaybetti.

Oyuncu Hande Erçel'in dedesi olan Metin Erçel, tedavi gördüğü Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlerini yumdu.

Emeklilik yaşamı sonrası Bandırma’ya yerleşen dedesi emekli Hava Astsubayı Metin Erçel'in cenazesi ikindi namazına müteakiben Haydar Çavuş Camii’nde kılınan namazın ardından askeri törenle Şehir Mezarlığı’na defnedildi.

Cenaze törenine katılan Hande Erçel’in oldukça üzgün olduğu görüldü.


Hande Erçel

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