Hande Fırat'ın eski eşi Metin Devrimci yaşamını yitirdi
Hande Fırat’ın eski eşi Metin Devrimci yaşamını yitirdi. Fırat haberi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.
Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın eski eşi Metin Devrimci, yaşamını yitirdi.
Fırat, haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
‘ANİ BİR KALP KRİZİ'
Kızı ile Metin Devrimci’nin fotoğrafını paylaşan Hande Fırat, altına “Canım kızımın sevgili babası çok kıymetli Metin Devrimci’yi ani bir kalp kriziyle kaybettik. Allah’ım rahmet eylesin Allah kederli ailesine sabırlar versin” dedi.
Paylaşımına kızının notunu da ekleyen Fırat, “Seni Çok seviyorum babacım. Seni hiç unutmayacağım. Mekanın cennet olsun” notunu düştü.
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