Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın yakın arkadaşı ve iş ortağı Esat Yontunç’un eşi Hande Gülşen'in hayatı merak ediliyor. Peki, Hande Gülşen kimdir? Esat Yontunç’un eşi Hande Gülşen kaç yaşında, ne iş yapıyor?

HANDE GÜLŞEN KİMDİR?

Türkiye’de moda ve girişimcilik alanında tanınan isim olan Hande Gülşen, yaptığı tasarımlar ile dikkatleri üzerine çekmektedir. İkiz kardeşi Duygu Gülşen ile kurdukları 2WINS markası uluslararası arenada başarılar göstermiştir. Kısa sürede bilinirlik kazanan marka, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Hande Gülşen’in doğum tarihi ya da eğitimleri hakkında ayrıntılar kamuoyunda bulunmuyor.

O Ses Yunanistan ve Survivor Yunanistan programlarıyla tanınan, Acun llıcalı'nın yakın arkadaşı Esat Yontuç ile 2017 yılında nikah masasına oturdu. Çift, 2019 yılında Estahan'ı kucağına aldı.