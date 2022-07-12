Hande Yener'den 'kanser' açıklaması: Öğrendiğimde 'Ben ölüyorum' dedim
Yaklaşık 2 yıl önce meme kanserine yakalanan ve tedavi sürecinin ardından hastalığı yenen ünlü şarkıcı Hande Yener, yaşadığı zor dönemleri anlattı. "Ailemden sakladım. Sevenlerimi de üzmek istemedim" diyen Yener, "Doktorun sonuca bakıp 'Felaket' dediğini duydum, yıkıldım. Raporlarımı alıp oradan çıktım. Delirmiş vaziyetteydim" ifadelerini kullandı.
Şarkıcı Hande Yener, 2020'de meme kanserine yakalandığını öğrenmiş ve bir süre tedavi görmüştü. O dönem hastalığını kimseye anlatmadığını söyleyen şarkıcı, geçirdiği zor dönemlere ilişkin konuştu.
Hürriyet'ten Savaş Özbey'in sorularını yanıtlayan Yener, "Çok önemli bir rahatsızlık atlattım. Kimseye de anlatmadım. Çünkü o dönem herkesin morali zaten çok bozuktu. Ailemden sakladım. Sevenlerimi de üzmek istemedim. İlk duyduğumda konuşamıyordum ve kilitlenmiştim" dedi.
"DOKTORUN 'FELAKET' DEDİĞİNİ DUYDUM"
"Göğsümde kitle hissettim, hastaneye koştum. Bir şeyler olduğunu anlamıştım" diyen Yener, şu ifadeleri kullandı:
"Tomografiler çekildi. Doktorun sonuca bakıp 'Felaket' dediğini duydum, yıkıldım. Raporlarımı alıp oradan çıktım. Delirmiş vaziyetteydim. Misha arabada bekliyordu. Ona “Ben ölüyorum” dedim. Sonra başka doktorla görüştüm. 'Erken teşhis hayat kurtarır' dedi. Dediği de oldu. Şükür sağlığıma kavuştum."
"HER ŞEYİN BİR SEBEBİ VAR"
"Her şeyi yaşamamızın bir sebebi var. Yaşadıklarımızı kabullenerek tekrar hayata bağlanmamız gerekiyor" diyen ünlü şarkıcı, "Keşke yaşamasaydım dediğim hiçbir şeyim yok. Her şeyin Allah’ın bir öğretisi olduğuna inancım var. Tüm tecrübeleri cebime koyarak geleceğime yürümeye devam ediyorum" diye konuştu.
İlgili Haberler
- Gericiler hedef göstermişti! Hande Yener geri adım atmadı, Batman'da binlerce kişi şampiyonluk konserinde buluştu
- Gericiler, Hande Yener'in Batman konserini hedef gösterdi: 'İfsad nesnesi bayan'
- Hande Yener, 1 yıldır sakladığı gerçeği açıkladı
- Kimseye anlatmamış: Hande Yener'den 1 yıl sonra gelen meme kanseri itirafı
-
Video Haberler
- Bayram günü feci kaza: Yolcu otobüsü şarampole düştü
- Bayramda Sarayburnu Sahili'nde denize girdiler
- Otomobilin çarptığı elektrikli scooter sürücüsü öldü
- Hatırlatma dozları başladı
- Herkesin gözü önünde darbedip kaçırdılar
- İstanbul'da korkunç olay! Elinde bomba gibi patladı
- Sahte dolarla alışveriş yaptı, para üstü alıp kaçtı
- 'Çeyrek altın' kavgasının tarafları yeniden karşılaştı
- Takla atan araç tarlaya uçtu: 1 ölü, 4 yaralı
- Kırşehir’de bir kişi sahte alkolden hayatını kaybetti
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Varank'a tepki
- Çok sayıda isim için harekete geçildi
- Konya Valisi'nden tepki çeken 'yemek'
- Uras'tan 'çekilme' kararı
- Bundan sonra süreç nasıl işleyecek?
- FETÖ lideri Gülen hastaneye kaldırıldı
- Herkesin gözü önünde darbedip kaçırdılar
- Yalanlanan isimden istifa
- Plaja gelen deniz aslanları, insanları kovaladı
- Yap-İşlet-Devret'in bir günlük maliyeti belli oldu