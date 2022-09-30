Hande Yener, İranlı kadınlara destek için saçlarını kesti: 'Kadınlara özgürlük diliyorum'

30 Eylül 2022 Cuma, 08:39

'Kıyafet kurallarına uymadığı' gerekçesiyle, 'ahlak polisi' tarafından gözaltına aınan ve gördüğü şiddet sonrası hayatını kaybeden Mahsa Amini'nin ölümü ardından İran'da yüzlerce kişi gözaltına alındı, eylemleri dünyaya yayıldı.

Bu eylemlere bir destek de şarkıcı Melek Mosso'dan sonra Hande Yener'den geldi.

"UMARIM BU ESARETTEN KURTULURLAR"

Yener, bir konserinde İranlı kadınlara destek mesajı vererek saçlarını kesti. Yener’in ardından dans ekibi de saçlarını kesti. ŞimdiDuyduk’un yayınladığı görüntülerde Yener sahnede şunları söyledi:

“Özgürlüğü için savaşan bütün kadınlar için İran’da hayatını kaybeden gencecik kızlarımız için. Onlara özgürlük diliyorum dünyadaki tüm kadınlara özgürlük diliyorum. Yüzümüz gülse de içimiz kan ağlıyor. Dünyanın en zor döneminde yaşıyoruz. Erkeklerde bu zulme dayanamıyor. Bizi kadın ve erkekler olarak ayıranlar utansın biz bir bütünüz. Çocuklarını kaybeden ailelere başsağlığı diliyorum. Saç kesmekle özgürlük.. Bu bir simge. Umarım bu son olur. Umarım tüm dünyanın desteği ile bu hepsi bu esaretten kurtulurlar. Hepimiz şiddetten kurtuluruz. Tüm dileğim bu. Şiddet gören kadınlar için söylemek istiyorum.”

NE OLMUŞTU?

22 yaşındaki Mahsa Amini, 13 Eylül'de, zorunlu başörtüsü yasalarını uygulayan ve "ahlak polisi" olarak adlandırılan İrşad devriyeleri tarafından saçının bir kısmı göründüğü gerekçesiyle gözaltına alındı.

Gözaltında darbedilerek komaya sokulduğu iddia edilen Amini, 16 Eylül'de yaşamını yitirdi. Amini'nin ölümü birçok ülkede protesto edildi.