Hande Yener'den, İzzet Yıldızhan'a sert cevap: 'Ülkeye rezil olanlar ahkam kesiyor'
Türkücü İzzet Yıldızhan, konserlerinde tercih ettikleri kostümlerle konuşulan Gülşen, Hadise ve Hande Yener gibi ünlü isimleri eleştirmiş, "Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet" ifadelerini kullanmıştı. Yıldızhan'ın açıklamalarının sosyal medyada gündem olmasının ardından, ünlü türkücüye bir tepki de Hande Yener'den geldi. Yener, "Ülkeye rezil olanlar ahkam kesiyor" dedi.
Daha önce "Kızlarımın eş seçme şansı yok, flörte karşıyım" sözleriyle gündeme gelen türkücü İzzet Yıldızhan, son olarak konserlerinde giydikleri iddialı kostümlerle konuşulan ünlü isimleri eleştirmiş, Yıldızhan'ın ifadeleri sosyal medyada tepki çekmişti.
"HERKES BU TOPLUMA GÖRE YAŞAMALI"
Hadise, Hande Yener ve Gülşen gibi ünlü isimlerin sahnede giydiği iddialı kostümleri eleştiren İzzet Yıldızhan, şunları söylemişti:
“Her sanatçının yaşam biçimi var, saygı duyarım ama şu da bilinmeli ki burası Türkiye. Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet. Ben demiyorum ki peçe ile çıksın. Ama sahne adabı denilen bir şey var. Ben ekranlarda böyle şeyler görmek istemiyorum. Biz nispeten de olsa örf adetlerimize dikkat ediyoruz.”
HANDE YENER'DEN SERT CEVAP
Ünlü türkücünün açıklamaları kısa zamanda sosyal medyada gündem olurken; söz konusu açıklamalara bir tepki de Hande Yener'den geldi. Yener, Instagram'dan yaptığı açıklamayla, Yıldızhan'a cevap verdi. Ünlü şarkıcı, "En çok da bunlara gülüyorum. B12 kullanın, Google’a geçmiş sildirin" dedi.
'ÜLKEYE REZİL OLANLAR AHKAM KESİYOR'
Yener, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu açıklamalara yer verdi:
"Ülkeye rezil olanlar ahkam kesiyor ya, bir de deneyip deneyip bir şey olamayanlar… En çok da bunlara gülüyorum. B12 kullanın, Google’a geçmiş sildirin. Bir şey yapın bari kendiniz için kostüm otoritecikleri."
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