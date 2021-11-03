'Kızlarım flört edemez, eş seçemez' diyen İzzet Yıldızhan, tepkiler sonrası hukuki süreç başlattı

03 Kasım 2021 Çarşamba, 17:55

Türkücü İzzet Yıldızhan, geçtiğimiz hafta yaptığı 'flört' açıklamasıyla gündeme gelmişti. Kızlarının "İşte benim sevgilim" demesi gibi bir durumun söz konusu olamayacağını söyleyen Yıldızhan, "Onların bir eş seçme şansı yok. Karşıma eş getirme şansı yok. Ben seçmeyeceğim tabii ki. Mutlaka aileler görüşür, bu böyle bilinir. Benim kızım öyle flört falan yaşayamaz. Bombaysa al söylüyorum. Böyle yani! Ben böyle doğru buluyorum..." demişti.

"HEPİNİZE VERİLECEK CEZALARI TEK TEK GÖRECEĞİM"

İzzet Yıldızhan, kendisine gelen tepkilerden sonra sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

58 yaşındaki şarkıcı, yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Herkese selam. Artık bu açıklamayı zorunlu bir hale getirdiniz sosyal medyada bana yapmış olduğunuz hakaretlerle... Aileme, çoluk çocuğuma, bana çok ciddi hakaretler ettiniz. Hâlâ edildiğini de görüyorum. Aslında kimsenin kimseye hakaret etme hakkı yok. Bu net olmalı diye düşünüyorum. Bunun benim fikrim olduğunu ve herkesin hayatına saygı duyduğumu da açıkladım. Bunları net söyledim. Aslında kimsenin kimseye hakaret etme hakkı yok."

"Bu net olmalı diye düşünüyorum. Bunun benim fikrim olduğunu ve herkesin hayatına saygı duyduğumu da açıkladım. Bunları net söyledim. Bu klavye kahramanlığı var ya... Hemen önündeki telefondan mesaj atmak göndermek. Keşke gelip yüzüme, o yüreğinizle bana hakaret etseniz. Maalesef kimsenin kimseye böyle bir şey yapma hakkı yok. Türkiye'de demokrasi var arkadaşlar. Herkes fikrini özgürce beyan edebilir. Benim hayatım olduğunu, kimseyi ilgilendirmediğini ifade ettim. Eleştirebilirsiniz çok doğaldır. Sanatçıyım çünkü. Yapmış olduğum her şey hem kabul görülür hem de eleştirilebilir. Bu da hayatımızın içinde olması gereken şeyler. Fakat benim çocuğuma, bütün aileme, bana edilen hakaretler... Hukuki süreç başlattım şu an. Bütün avukatlarım çok iyi çalışıyorlar. Hepinize verilecek cezaları tek tek karşımda göreceğim."

"GEÇMİŞLE İLGİLİ HABERLER, BELDEN AŞAĞI VURMALAR..."

Ünlü türkücü daha önce sosyal medya yazışmalarının ifşa olmasıyla ilgili yapılan hatırlatmalara da değinerek şu sözleri söyledi:

"Geçmişle ilgili yapılmış haberler, belden aşağı vurmalar... Hepiniz cezanızı çekeceksiniz, emin olun. Bu kadar kolay olmamalı. İnsan insanın anasına, avradına, bütün ailesine hakaret edemez. Sosyal medyaya bir sınır getirilmeli. Maalesef getirilemiyor ama Türkiye'de bir hukuk var. Ben adalete inanıyorum. Hepinizin cezalandırılacağını gözlerimle göreceğim, şahit olacağım."