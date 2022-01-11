İzzet Yıldızhan'dan tartışma yaratan açıklama: 'Burası Türkiye, herkes bu topluma göre yaşamalı'

11 Ocak 2022 Salı, 09:54

Türkücü İzzet Yıldızhan, önceki gün Etiler’de objektiflere yansıdı. İşlerinden dolayı İstanbul, Ankara ve İzmir arası mekik dokuyan Yıldızhan, yakın zamanda stüdyoya gireceğini de belirtti. Yıldızhan, “Ben bu piyasaya lazımım. İyi solistlerin bu işi bırakmaması lazım. Sanatımda mütevazı olamam” dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, daha önce yaptığı “Kızlarım flört edemez” açıklamasıyla eleştiri oklarının hedefi olan Yıldızhan, “Bine yakın kişiye dava açtım. Benim ailem kırmızı çizgimdir. Kim ne düşünüyorsa düşünsün” dedi.

"HERKES BU TOPLUMA GÖRE YAŞAMALI"

Hadise, Hande Yener ve Gülşen gibi ünlü isimlerin sahnede giydiği iddialı kostümleri de eleştiren İzzet Yıldızhan, şunları söyledi:

“Her sanatçının yaşam biçimi var, saygı duyarım ama şu da bilinmeli ki burası Türkiye. Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet. Ben demiyorum ki peçe ile çıksın. Ama sahne adabı denilen bir şey var. Ben ekranlarda böyle şeyler görmek istemiyorum. Biz nispeten de olsa örf adetlerimize dikkat ediyoruz.”

NE OLMUŞTU?

Yıldızhan, geçen aylarda yaptığı 'flört' açıklamasıyla gündeme gelmişti. Kızlarının "İşte benim sevgilim" demesi gibi bir durumun söz konusu olamayacağını söyleyen Yıldızhan, "Onların bir eş seçme şansı yok. Karşıma eş getirme şansı yok. Ben seçmeyeceğim tabii ki. Mutlaka aileler görüşür, bu böyle bilinir. Benim kızım öyle flört falan yaşayamaz. Bombaysa al söylüyorum. Böyle yani! Ben böyle doğru buluyorum..." demişti.