İzzet Yıldızhan: Kızlarım flört edemez, eş seçemez!

27 Ekim 2021 Çarşamba, 16:29

Türkücü İzzet Yıldızhan, TV8'de yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk oldu. Günümüzde gençlerin sık sık flört ettiğini ve bunu yanlış bulduğunu anlatan Yıldızhan, kızlarının "İşte benim sevgilim" demesi gibi durumun olamayacağını söyledi.

Yıldızhan, katıldığı programda şu açıklamalarda bulundu;

"Onların bir eş seçme şansı yok. Karşıma eş getirme şansı yok. Ben seçmeyeceğim tabii ki, mutlaka aileler görüşür. Bu böyle bilinir. Benim kızım öyle flört falan yaşayamaz. Bombaysa al söylüyorum... Böyle yani. Ben böyle doğru buluyorum. Birbirlerini tanıyacaklar tabii ama flörtün bir sınırı vardır. Benim de o sınırım var.

"FLÖRTTE HER ŞEY YAŞANMAMALI"

Ailelerin gözetiminde tabii ki birbirlerini tanıyacaklar. Flört edilmemeli. Çünkü gençlik hata yapıyor. Ondan sonra evlilikleri bitiyor. Flörtte her şey yaşanmamalı kesinlikle. Masumane olmalı, sevgi korunmalı. Evliliğe kadar korunmalı o sevgi. Ben masumiyetin korunması gerektiğine inanıyorum. Aynı evde bir kızla erkeğin yaşaması... Kim bana nasıl bakarsa baksın hiç umurumda değil! Yok entelmiş, dantelmiş asla! karşıyım böyle bir şeye...

"YAZIK ÇOCUKLARA KÖTÜLÜK YAPIYORSUNUZ"

Bir kızın bir erkekle aynı evde yaşaması... Kızdan bahsediyoruz, ben daha önce de böyle bir konuşma yaptığımda çok yanlış yerlere gitti. Ben 'bunun bir sınırı var' dedim. Kendi hayatlarından 'Ben bunu yaşayamadım da, benim kızım yaşasın veya oğlum yaşasın' Kardeşim böyle bir şey yok. Yazık çocuklara kötülük yapıyorsunuz. Bunun Müslümanlıkla, şunla bunla alakası yok. Bir örf ve adet var."