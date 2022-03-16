Hangi elektrikli aletler ne kadar enerji tüketiyor? İşte en çok elektrik harcayan ev aletleri
2022 yılında elektrik faturasına yapılan zammın ardından, en çok enerji harcayan elektrikli ev eşyaları merak konusu oldu. En çok elektrik tüketen ev aletleri; elektrikli ısıtıcı, ütü ve saç kurutma makinesi olarak öne çıkıyor. Evlerin olmazsa olmazı buzdolabı, birim olarak az enerji tüketse de, 7 gün 24 saat çalışması dolayısıyla aylık elektrik tüketiminin yüzde 31'ini kapsıyor. İşte, en çok yakan ev aletleri...
En çok enerji harcayan elektrikli ev aletleri, son gelen zamların ardından önem kazandı. Zira, elektrikli aletlerin fuzuli kullanımı azaltılarak faturayı bir nebze olsun düşürmek mümkün. Örneğin, televizyonun kullanılmadığı zamanlarda fişten çekilmesi, faturada yüzde 5'lik tasarruf sağlıyor. Ütü yaparken, bitimine 5 dakika kala fişi prizden çıkarmak, ciddi oranda elektrik tüketimini azaltıyor.
ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ NE KADAR ELEKTRİK HARCAR?
Elektrikli ısıtıcılar, kombi, doğalgaz, televizyon derken evde harcanan elektrik miktarı da kullanılan cihazlarla doğru orantılı olarak artıyor. Mesel kış aylarında doğalgaz tüketimimiz yüzde 186 artıyor.
Evde en çok elektrik enerji tüketen ev aleti buzdolabı olarak dikkat çekiyor. 7 gün 24 saat çalışan A sınıfı bir buzdolabı günde 1.5 kW enerji harcarken, B sınıfı buzdolabı ise yaklaşık 1.7 kW enerji harcıyor.
EV ALETLERİNİN ELEKTRİK TÜKETİMİ NASIL HESAPLANIR?
Evde kullanılan elektrikli aletlerin güçlerini biliyorsak ne kadar elektrik tükettiğini de hesaplayabiliriz. Elektrikli aletin Watt (güç) birimini bilmemiz gerekiyor. Bir elektrikli aletin birim zamanda ne kadar güç harcadığını bulmak için çalışma süresini de dikkate almalıyız.
* Elektrik fiyatı kW başına 1,37 TL
* Örneğin bir fırının saatte 2000 Watt yaktığını varsayalım
* 2000 Watt'ın 2 kW anlamına geliyor. (1 kW = 1000 Watt)
* Sonrasında ise şu formülü uygulamak gerekiyor: 2 kW x 1,37 TL / kW = saatte 2,74 TL
ELEKTRİKLİ EV ALETLERİNİN ORTALAMA 1 SAATLİK ENERJİ TÜKETİMİ
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