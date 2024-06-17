Hangi kuruyemiş, neye iyi geliyor? İşte şifa deposu kuruyemişler...

Yayınlanma: 17.06.2024 - 14:34

Güncelleme: 17.06.2024 - 14:34

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki kuruyemişler kalp sağlığından kansere, cilt güzelliğinden nörolojik bozukluklara kadar birçok alanda etkili. Diyetisyen Betül Serttaş konu hakkında bilgiler verdi. İşte vücudumuza faydaları kanıtlanmış kuruyemişler;

GÜÇLÜ, PARLAK SAÇ VE CİLT İÇİN FINDIK

Adeta bir antioksidan deposu olan fındıklar E vitamini, folik asit, tekli doymamış yağ asitleri ve proantosiyanidinlerin en iyi besin kaynaklarındandır. ,Sağlıklı, capcanlı, diri bir cilde, güçlü saç ve tırnaklara sahip olmanızı sağlar. Tekli doymamış yağlar ise vücuttan hasar oluşturan maddeleri uzaklaştırır, kan yağlarını düşürür, hücre bütünlüğünü, gözde retina tabakasını ve beyni korur. İtalya'da yapılan kapsamlı bir bilimsel çalışma 1 ay boyunca günde 30-45 gr yani yaklaşık 1-1.5 avuç kadar tuzsuz, kavrulmamış fındık tüketen bireylerin kalp damar sağlığını olumsuz etkileyen LDL kolesterol düzeyinin azaldığını göstermiştir.

BİR AVUÇ BADEM İLE FAZLA KİLOLARA ELVEDA

Badem yaşam için elzem olan minerallerden zengin, süper antioksidan besindir. Kan basıncını düşürücü etki oluşturur, kötü kolesterol LDL'yi düşürürken iyi kolesterol HDL'nin artmasını sağlar. Bu sayede kalbi ve kalbe giden damarları korur. Çinko içeriğinin de etkisiyle düzenli çiğ badem tüketimi

güçlü ve parlak saçlara fayda sağlamakta, tırnak kırılmalarının önüne geçmektedir.

HEM BESLEYİCİ HEM EKONOMİK YER FISTIĞI

Lezzetinin yanı sıra ekonomik olmasıyla ön plana çıkan yer fıstığı, çerez olarak ya da günde bir yemek kaşığı fıstık ezmesi olarak kahvaltılara ve ara öğünlere eklenebilir. Yer fıstığı metabolizmanın düzenlenmesinde görev alan B1, B3, B6 ve folik asit vitaminlerini ve cilt kuruluğunu önleyen, antioksidan E vitaminini yüksek miktarda içerir. E vitamini açısından zengin bir besin olması dışında B

grubu vitaminler ile fosfor, magnezyum, potasyum mineralleri de bulunur. Folattan zengin olması nedeniyle bilişsel gerilemenin önüne geçerek beyin gelişimine katkı sağlar. Çalışmalar günde bir avuç yer fıstığı yemenin kan şekeri ve kan yağları üzerine olumlu etki oluşturduğunu gösteriyor.

OMEGA 3 KAYNAĞI CEVİZ

Vitamin ve minerallerin yanı sıra süper bir antioksidan olan ellagik asit kaynağı olan ceviz, cildin elastik ve nemli olmasını sağlar. Kalp dostu en iyi kuruyemiştir. İçerdiği yüksek oranda alfa linoleik asit sayesinde kalp ritmindeki düzensizlikleri önlediği bilinmektedir. Omega-3’ün en iyi bitkisel kaynaklarından biridir.