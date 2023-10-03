Yayınlanma: 03.10.2023 - 11:38

Güncelleme: 03.10.2023 - 11:38

İstanbul Büyükşehir Belediyesi dört ayrı müzenin girişlerinin bedava olduğunu duyurdu. Peki, Hangi müzeler ücretsiz? Hangi müzeler ne zamana kadar ücretsiz? Ücretsiz müzeler kimler için geçerli? İşte ayrıntılar...

HANGİ MÜZELER NE ZAMANA KADAR ÜCRETSİZ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi; Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih Müzesi'nin 100 gün boyunca ücretsiz olacağını duyurdu.

Müzelere saat 11:00'e kadar ücretsiz giriş yapılacak ve girişler de ''Radar İstanbul'' uygulaması üzerinden elde edilen QR kodla sağlanacak.

HANGİ MÜZELER ÜCRETSİZ?

Yerebatan Sarnıcı

İstanbul'un tarihî yarımadasında yer alan Yerebatan Sarnıcı, 1600 yıllık geçmişiyle dünyanın en önemli kültür miraslarından biri olarak kabul ediliyor.

Şerefiye Sarnıcı

Dünyanın 360 derece projection mapping sisteminin entegre edildiği en eski yapı olan Şerefiye Sarnıcı, ziyaretçilerine sıra dışı bir müze deneyimi yaşatıyor.

Panorama 1453 Tarih Müzesi

Dünyanın ilk tam panoramik müzesi olan Panorama 1453 Tarih Müzesi, ziyaretçilerine İstanbul'un Fethi'ni 3 boyutlu bir şekilde deneyimleme imkanı sunuyor.

Miniatürk

Türkiye'den ve Osmanlı coğrafyasından eserlerin minyatürlerinin sergilendiği Miniatürk, ziyaretçilerine geçmişe yolculuk yapma imkanı sunuyor.