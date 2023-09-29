Yayınlanma: 29.09.2023 - 11:57

Güncelleme: 29.09.2023 - 11:57

Bu yıl 7'ncisi düzenlenecek Adana Lezzet Festivali'nin ne zaman düzenleneceği yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Adana Lezzet Festivali ne zaman? Adana Lezzet Festivali nerede düzenlenecek?

ADANA LEZZET FESTİVALİ NEDİR?

Adana Valiliği’nin ev sahipliğinde. Adana Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile odalar ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin ana teması olarak “Geçmişten Geleceğe Miras: Mutfak” belirlendi.

ADANA LEZZET FESTİVALİ NE ZAMAN?

7. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, 6-7-8 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek.

ADANA LEZZET FESTİVALİ NEREDE DÜZENLENECEK?

7. Uluslararası Adana Lezzet Festivali Merkez Park’ta düzenlenecek.

ADANA LEZZET FESTİVALİ ÜCRETLİ MI?

7. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne giriş ücretsiz.

6. ADANA LEZZET FESTİVALİ'NE KAÇ KİŞİ KATILDI?

Geçen sene Adana Lezzet Festivali 660 binin üzerinde kişiyi ağırlarken bu sene ise 1 milyonun üzerinde ziyaretçi hedefleniyor. Ayrıca 3 günde rekor miktarda et tüketilmesi bekleniyor.