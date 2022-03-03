Hangi otlar şifalı, hangi ot neye iyi gelir? İşte bitkisel otların faydaları

03 Mart 2022 Perşembe, 11:33

Bağışıklı güçlendiren bitkisel otlar, özellikle kış aylarında yoğun ilgi görüyor. Zengin iklimiyle birçok çeşit doğal bitkinin yetiştiği ülkemizde, aktarlarda satılan şifalı otlar sıkça tercih ediliyor. Lezzetlerinin yanında sağlığa faydaları da saymakla bitmiyor.

DOĞAL OTLAR NASIL TÜKETİLMELİ?

Sindirim sistemini güçlendiren, cildi güzelleştiren, kolestrolü düşüren, karaciğeri temizleyen ve kalp damar, hipertansiyon gibi hastalıkların gerilemesine katkı sağlayan bitkisel otları pişrirmenin bazı püf noktaları bulunuyor.

Doğada yetişen şifalı otlar, hazırlık aşamasında renk ve besin değerlerinin kaybolmaması için mümkün olduğunca doğramadan bütün olarak yıkanmalı, fazla pişirilmemeli.

Ot yemeklerinde, baharat ve katkı maddesi pek tercih edilmez, saf ve doğal halleriyle pişirilir. Kimi otların sadece haşlayarak salatası yapılır. Kimisi hem salata hem yemek hem börek, hem de kavurma yapmaya uygundur.

Şifalı otlar şöyle kullanılmalı:

Sadece haşlama salatası yapılan otlar: Radika, deve tabanı, susamlık, turp otu, kıllı kamina, acımık, enginar dikeni, çoban düdüğü, eşek semirten.

Sadece yemeği yapılan otlar: Ebe gümeci, iğnelik, gelincik, keklik ayağı, mis otu, labada, keçi memesi, peygamber seccadesi, leylek gagası, çağla otu, tilkişen, altınkız otu, Madımak, ısısrgan otu

Hem yemeği hem haşlama salatası yapılan otlar: Eşek dikeni, Arapsaçı, karaturp (kavurma), ebe gümeci şeker otu, şevketi bostan, düğmelik

TÜRKİYE'DE YETİŞEN ŞİFALI OTLAR NELER?

Halk arasında keçinin yediği her otun insan sağlığına faydalı olduğuna inanılırken, ülkemizde en çok şu şifalı otlar yetişiyor: Isırgan otu, şevketi bostan, Arapsaçı, gelincik, labada, radika, turp otu, yabani pazı, deve tabanı, eşek dikeni, iğnelik, keklik ayağı, mis otu, susamlık, karaturp, keçi memesi, ebe gümeci, kıllı kamina, acımık, enginar dikeni, çoban düdüğü, peygamber seccadesi, leylek gagası, eşek semirten, düğmelik, çiriş (yabani pırasa), şeker otu, saçak otu, çağla otu, tilkişen (yabani kuşkonmaz), sarmaşık, hardal otu, kenger, teke sakalı, kuzu kulağı, gavur acımığı, Madımak, kırkdipli otu.

BİTKİSEL OTLAR NEYE İYİ GELİR?

Isırgan Otu: Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kanser önleyici ve geriletici. Kanı temizler, idrar söktürür, böbrek taşlarının oluşumunu önler. Egzama, sedef, saçkıran ve saç dökülmesi gibi problemleri tedavi eder. Kanı inceltir ve kan basıncını artırır.

Arap Saçı: Yaprakları, spazm giderici, safra söktürücü, süt artırıcı, iştah açıcı, idrar söktürücü ve gaz giderici etki gösterir. Kökü, safra taşlarına ve idrar azlığına iyi gelir. Tohumu, mide ve bağırsak gazlarına, bağırsak parazitlerine karşı iyi gelir. Yaprakları, hazmı zor olan besinlerin hazmını kolaylaştırmada kullanılır.

Şevketi Bostan: Hazmı kolaylaştırır, bağırsakları çalıştırır, idrar söktürücüdür. Haşlama suyu sabah aç karnına içilirse karaciğer, böbrek taşı ve kumuna etkili. Ayrıca spazm giderici, kas gevşetici ve ağrı kesici özelliği de var.

Radika: Bedeni güçlendiren kuvvetli bir toniktir. A ve C vitaminini de bünyesinde barındırır. Vücudumuzdaki küçük büyük tüm kasların doğru çalışmasında önemli rol oynar... Doğal bir probiyotiktir. Göğsü yumuşatır ve öksürüğü keser. İdrar söktürücü özelliğinin yanı sıra böbrek ve safra taşlarını düşürmede yararlı olur. Kanı temizler, müshil etkisi vardır. Vücuda güç ve zindelik verir.

Turp Otu: Oldukça yararlı olan ve yüksek oranda C vitamin içeriyor turp otu, içerdiği uçucu yağlardan dolayı canlandırıcı, sinirleri teskin edici, ağrı dindirici özelliklere sahip.. Böbrek taşlarının oluşumunu engeller ve düşürülmesini sağlar. Aynı zamanda karaciğer dostudur.

Ebe Gümeci: Bronşit, nezle nefes darlığı için ideal. Göğsü yumuşatıp öksürüğü kesiyor. Zehirlenmelere, burun kanamalarına, idrar yolları tıkanmalarına, böbrek hastalıklarına iyi gelir.

Labada: Kanı ve bağırsakları temizler, iştah açıcıdır. Yaprakları bedeni güçlendirici bir toniktir. Kökü müshil etkisi gösterir. Haşlama harici sarma, yemek, kavurma, ve böreklerde kullanılır.

Gelincik Otu: Öksürük ve öksürükten doğan gıcıklara karşı etkili. Nezle, bronşit ve soğuk algınlıklarında göğsü yumuşatıcı etki yapar, balgam söktürücüdür. Ayrıca sakinleştirici etkiler taşır. Uykusuzluğa karşı etkili. Kan tükürme ve kan kusmayı keser, yanıkları iyileştirir, çıbanları temizler, deri soyulmasını önler.

Pazı Yaprakları: A ve C vitamini vardır. İştah açıcı, kansızlığı önleyici, hazmı kolaylaştırıcı, idrar söktürücü. Saçlar suyuyla yıkandığında dökülmeyi azalır.

Tilkişen (Yabani Kuşkonmaz): Üşütmede tilkişenin suyunun kaynatılıp içildiğinde iyi geldiği, dikenli çalı kısmının kaynatılıp suyunda banyo yapıldığında da alerjiye iyi geldiği söylenir. İdrar söktürücü, İshal giderici etkileri vardır.

Sarmaşık: Kolesterol ve üreyi düşürür Vücuttaki ödemi atar.

Kuzukulağı: Kökleri kaynatılarak tüketildiğinde; idrar söktürücü, safra söktürücü ve ateş düşürücü olarak kullanılır.

Çoban düdüğü: Ateş düşürür, kabızlığı giderir, öksürüğü keser, uyuza karşı faydalı.

Eşek Dikeni: Karaciğer ve böbreklerin daha iyi çalışmasına katkıda bulunur. Mide güçlendirici, iştah açıcı, kuvvet verici, süt artırıcı, hazmı kolaylaştırıcı, safra akışını düzenleyicidir. Haşlayarak salatası, kuzu eti ve tavuk etiyle yemeği yapılır, borani ve böreklere konulur.

Deve Tabanı Otu: İdrar söktürücü, astım, nezle, bronşit, akciğer tüberkülozu, damar tıkanıklığına iyi gelir.

İğnelik Otu: Rahim içi hastalıkları, İshal, gastrit, anterit, gut hastalıklarında ve kan kaybını önleyici bir etkiye sahip. Haşlama harici her şekilde tüketilir. Yemeği, böreği yapılır.

Keklik Ayağı Otu: Kalp, tiroid bezi, safra kesesi, karaciğer rahatsızlıkları, kaşıntı, egzama, mayasıl gibi deri hastalıklarının tedavisinde etkili. Haşlama harici her şekilde tüketilir.

Mis Otu: Sinirleri uyarır, aybaşı tutukluğunu giderir, iştah açar, safra ifrazatını artırır. Haşlama harici her şekilde tüketilir. Haşlama harici her şekilde tüketilir.

Acımık: Kanı ve bağırsakları temizler, iştah açıcıdır. Yaprakları bedeni güçlendirici bir toniktir. Kökü müshil etkisi gösterir. Sadece haşlayarak salatası yapılır.

Keçi Memesi: İdrar artırıcı ve kandaki şeker oranını düşürücü, basur iyileştirici etkileri vardır. Haşlama harici tüm lezzetlerde kullanılır.

Leylek Gagası: En belirgin özelliği cilde tazelik ve güzellik kazandırmasıdır. İshali keser. Boğazdaki ağrıların geçmesine yardımcı olur. Mide ve bağırsaklarda meydana gelen gazların giderilmesini sağlar.