Bitkilerin bilinmeyen dünyası

06 Şubat 2022 Pazar, 02:00

BBC’nin (BBC Studios), dünyaca ünlü Doğa Tarihi Birimi tarafından hazırlanan “Yeşil Gezegen” (The Green Planet) adlı yeni serisi bitkilerin bu sıra dışı dünyasını izleyicileriyle buluşturuyor. Üstelik efsane belgeselci Sir David Attenborough’un anlatımıyla...

Serinin beş bölümden oluşan bölümleri 23 Ocak Pazar gününden itibaren her pazar günü Digitürk, Tivibu ve KabloTV platformlarında yer alan BBC Earth kanalında ekranlara geliyor.

ETKİLEYİCİ GÖRÜNTÜLER

Belgesel oldukça etkileyici yakın çekim görüntülerle, doğal olarak inanılmaz bir renklerle ekranlara geliyor. Belgeselin teknik detayları kusursuza yakın. İzlerken görüntülerin ve özellikle seslerin nasıl alındığına hayret ediyorsunuz. En ufak yaprak hışırtısına, karıncaların yaprakları yerken çıkardığı seslere kadar izliyor ve dinleyebiliyorsunuz.

Belgeselde Sir David ile birlikte dünyanın dört bir yanındaki bitkilerin doğal yaşamına tanık oluyorsunuz. Kurak çöllerden su diyarlarına, tropik ormanlardan buzla kaplı arazilere, bitkilerin dünyanın farklı iklim bölgelerinde yaşadığı hayatlar gözler önüne seriliyor. Belgeselde, tüm bu zor şartlarda bitkilerin kendilerini farklı yöntemlerle nasıl korduklarını görüyorsunuz. Merak edenler için: Evet, hayvanları avlayan bitkiler de belgeselde yer alıyor.

‘YENİ KAPILAR ARALAYABİLİR’

Son dönemde insanların bitkilerle ilgili bilincinin arttığını belirten Sir David Attenborough, belgeselle ilgili şunları söylüyor: “İklim değişikliği, doğal dünyaya karşı tutumumuzu büyük ölçüde değiştirdi. Şunu bilmeliyiz ki bitkiler sürdürülebilir ve sağlıklı bir yaşam döngüsünün olmazsa olmazı. Onlar olmadan nefes alamayacağız ve hatta açlıktan öleceğiz. Serinin bu farkındalığı her zamankinden daha çok artıracağına ve insanların bitkilerin dünyasına farklı bir pencereden bakarak hayatlarında yeni kapılar aralayacağına inanıyoruz.”

Beş bölümlük dizinin şu ana kadar iki bölümü yayımlandı. Bu akşam saat 20.00’de üçüncü bölüm izleyiciyle buluşacak. 13-20 Şubat’ta ise 4. ve 5. bölümler izlenebilecek. Kaçıranlar için 5 Mart’tan (09.00) itibaren tekrar başa dönülecek.