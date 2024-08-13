'Hanna Montana' karakteri ile şöhreti yakalayan Miley Cyrus Disney'in 'en genç efsane'si oldu!

Şarkıcı ve oyuncu Miley Cyrus, Disney'in "en genç efsanesi" seçildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.08.2024 - 11:32
'Hanna Montana' karakteri ile şöhreti yakalayan Miley Cyrus Disney'in 'en genç efsane'si oldu!
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Disney Channel'da canlandırdığı 'Hannah Montana' karakteriyle tanınan Grammy ödüllü şarkıcı ve oyuncu Miley Cyrus, Disney Efsaneleri Ödülleri'nde (Legends Awards) "Disney Efsanesi" seçildi. Cyrus, bu ödülün sahibi olan en genç isim oldu.

BBC'nin aktardığı habere göre, 12 bin kişinin katıldığı D23 hayran fuarında ödülünü almak için sahneye çıkan Cyrus, "Hannah Montana olmaktan hala gurur duyuyorum. Bu ödül birçok yönden Hannah'ya ve tüm sadık hayranlarına ve hayalimi gerçeğe dönüştüren herkese adanmıştır" ifadelerini kullandı. 

Cyrus ayrıca "Dizide hayatımın nasıl olabileceğinin tadına bakmıştım ve o andan itibaren başka hiçbir şey istemedim" dedi.


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