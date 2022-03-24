Şarkıcı Miley Cyrus’un uçağına yıldırım çarptı

Şarkıcı Miley Cyrus’un Paraguay’a gittiği uçağa yıldırım çarptı. Uçak acil iniş yapmak zorunda kaldı.

cumhuriyet.com.tr
24 Mart 2022 Perşembe, 11:15
Şarkıcı Miley Cyrus’un uçağına yıldırım çarptı
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Festival için Paraguay’a giden Miley Cyrus’un özel uçağına uçuş sırasında yıldırım çarptı. Şarkıcının festival için gittiği konseri iptal edilirken uçaktaki kimseye bir şey olmadığı ifade edildi.

‘Miley Live’ turnesi kapsamında Güney Amerika’da konserler veren 28 yaşandaki şarkıcı,Instagram paylaşımında Paraguay’a giderken yaşananları anlattı: 

“Hayranlarım ve Paraguay’ın başkenti Asuncion’a giderken yaşananları duyup kaygılanan herkese haber vermek istedim. Uçağımız beklenmedik bir fırtınanın için düştü ve yıldırım isabet etti. Acil iniş yapmak zorunda kaldık. Bu nedenle Paraguay’a gidemedik. Ben, ekibim, orkestram, benimle seyahat eden ailem ve arkadaşlarımın hepsi iyi. Sizleri seviyorum.”



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