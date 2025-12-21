Hannukah olarak da bilinen Hanuka Bayramı, en erken kasım sonunda, en geç ise aralık ortalarında kutlanmaktadır. Peki, Hanuka Bayramı nedir? Hanuka Bayramı nasıl, ne zaman kutlanır?

HANUKA BAYRAMI NEDİR?

Hanuka sözcüğü İbranice "adama, ithaf etmek" anlamlarına gelir. Hanuka veya Işıklar Bayramı, Seleukos İmparatorluğu'nun elindeki Kudüs'ün (Yeruşalim) MÖ 200'lerde Yahudiler tarafından geri alınmasının şerefine 2200 yıldır kutlanan bir Yahudi bayramıdır.

İbrani takvimine göre Kislev ayının 25. günü başlayan, bir günlük yağın 8 gün "mucize" şekilde yanmasını hatırlamak için kutlanan Hanuka Bayramı 14 Aralık itibariyle başladı. Işıklar Bayramı olarak da bilinen Hanuka, menoraya (yedi kollu şamdan) benzeyip fazladan iki kolu daha olan, 9 kollu şamdanın kollarının yakılmasıyla kutlanıyor. Birinci gün bir tane, ikinci gün iki tane mum yakılıyor ve bayram boyunca her gün bir fazla kolun yanmasıyla devam ediyor.

HANUKA BAYRAMI NE ZAMAN KUTLANIR?

Hanuka, her yıl İbrani takvimine göre Kislev ayının 25’inde başlar ve sekiz gün sürer.

Miladi takvimde ise tarih her yıl değişir; genellikle Aralık ayına denk gelir ancak bazen Kasım sonuna veya Ocak başına da kayabilir.

HANUKA RİT ÜELLER İ

Hanuka, bazıları ailece ve bazıları topluca yapılan, 8 günlük tatil boyunca her gün süren bir seri ritüelle kutlanır. Günlük ibadete özel eklemeler yapılır ve yemekten sonraki şükrana özel bir kısım eklenir. Dindar insanlar, her zamanki gibi işe giderler ama akşamüstü mumları yakmak için eve erken dönerler. Birçok aile, kitap ya da oyun gibi birçok küçük hediye verirler birbirlerine.