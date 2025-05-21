Hapishanede nefes kesen operasyon... Uyuşturucu taşıyan kedi 'suçüstü' yakalandı!

Olay, Kosta Rika’nın kuzeydoğusundaki Pococí kantonunda bulunan bir cezaevinde meydana geldi. Gece saatlerinde tel örgüleri aşarak içeriye giren siyah-beyaz tüylü bir kedi, gardiyanların dikkatini çekti.

VÜCUDUNA BANTLANMIŞ UYUŞTURUCULAR BULUNDU

Kedinin vücuduna yapıştırılmış iki poşette 235 gram marihuana ve 67 gram kokain tespit edildi. Bakanlık, olayla ilgili video kaydını kamuoyuyla paylaştı.





ADALET BAKANLIĞI: 'SUÇÜSTÜ YAKALANDI...'



Kosta Rika Adalet Bakanlığı, kedinin 'suçüstü' yakalandığını ve hızlı müdahale sayesinde uyuşturucu maddelerin mahkûmlara ulaşmasının engellendiğini açıkladı.

Bakanlığın yayımladığı videoda, bir gardiyanın siyah-beyaz tüylere sahip zayıf kediyi yakalamak için tel örgüye tırmandığı ve ardından uyuşturucuları kedinin üzerinden dikkatle çıkarıldığı görülüyor.

Bakanlık, "Gardiyanların hızlı müdahalesi sayesinde kedi yakalandı, uyuşturucu paketleri çıkarıldı ve mahkûmlara ulaşmaları önlendi" ifadelerine yer verdi.

HAYVAN KORUMA DERNEĞİNE TESLİM EDİLDİ

Olay sonrası uyuşturucu taşıdığı tespit edilen kedi, bölgedeki bir hayvan koruma derneğine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.