Harbiye'de temmuz ayı programı açıklandı: Kimler sahne alacak?

İstanbul’un en köklü sahnelerinden Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, temmuz ayında da dünya ve Türkiye müzik sahnesinin önde gelen isimlerini ağırlayacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ’ye bağlı tarihi sahne; cazdan rock’a, poptan klasik ve senfonik projelere, uluslararası prodüksiyonlara uzanan geniş bir seçkiyle temmuz ayı boyunca izleyicilerle buluşacak.
Harbiye Açık Hava'da yapılacak etkinliklerin biletleri Passo, Biletix ve Biletinial üzerinden temin edilebilecek.
ETKİNLİK TAKVİMİ
Temmuz ayındaki konser ver diğer etkinliklerin tarihleri şu şekilde:
01.07.2026 – Thee Sacred Souls
02.07.2026 – Robert Plant & Saving Grace
03.07.2026 – Cem Adrian
04.07.2026 – Gipsy Kings by Andre Reyes
05.07.2026 – Gregory Porter
06.07.2026 – Derya Uluğ
07.07.2026 – Ustalara Saygı
08.07.2026 – Ustalara Saygı
09.07.2026 – Konstantinos Argiros
10.07.2026 – Konstantinos Argiros
11.07.2026 – Beat
12.07.2026 – Alphaville
13.07.2026 – Güler Duman & Oğuz Aksaç
14.07.2026 – Dünya Halk Dansları Yarışması Açılış Programı
15.07.2026 – Amadeus
16.07.2026 – Don Kişot
17.07.2026 – The Imperial Russian Ballet Company: Swan Lake
18.07.2026 – Profesyonel
19.07.2026 – Bülent Ortaçgil
20.07.2026 – Şevval Sam
21.07.2026 – Nilüfer ile Senfonik Geceler
22.07.2026 – Pink Martini
23.07.2026 – Sibel Can
24.07.2026 – Teoman
25.07.2026 – Mabel Matiz
26.07.2026 – Mabel Matiz
27.07.2026 – Melike Şahin
28.07.2026 – Melike Şahin
29.07.2026 – Yıldız Tilbe
30.07.2026 – Gülşen
31.07.2026 – Sıla