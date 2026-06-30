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Harbiye'de temmuz ayı programı açıklandı: Kimler sahne alacak?

Harbiye'de temmuz ayı programı açıklandı: Kimler sahne alacak?

30.06.2026 14:11:00
Güncellenme:
ANKA
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Harbiye'de temmuz ayı programı açıklandı: Kimler sahne alacak?

İstanbul’un en köklü sahnelerinden Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, temmuz ayında da dünya ve Türkiye müzik sahnesinin önde gelen isimlerini ağırlayacak.
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İstanbul’un en köklü sahnelerinden Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, temmuz ayında da dünya ve Türkiye müzik sahnesinin önde gelen isimlerini ağırlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ’ye bağlı tarihi sahne; cazdan rock’a, poptan klasik ve senfonik projelere, uluslararası prodüksiyonlara uzanan geniş bir seçkiyle temmuz ayı boyunca izleyicilerle buluşacak.

Harbiye Açık Hava'da yapılacak etkinliklerin biletleri Passo, Biletix ve Biletinial üzerinden temin edilebilecek.

ETKİNLİK TAKVİMİ

Temmuz ayındaki konser ver diğer etkinliklerin tarihleri şu şekilde:

01.07.2026 – Thee Sacred Souls

02.07.2026 – Robert Plant & Saving Grace

03.07.2026 – Cem Adrian

04.07.2026 – Gipsy Kings by Andre Reyes

05.07.2026 – Gregory Porter

06.07.2026 – Derya Uluğ

07.07.2026 – Ustalara Saygı

08.07.2026 – Ustalara Saygı

09.07.2026 – Konstantinos Argiros

10.07.2026 – Konstantinos Argiros

11.07.2026 – Beat

12.07.2026 – Alphaville

13.07.2026 – Güler Duman & Oğuz Aksaç

14.07.2026 – Dünya Halk Dansları Yarışması Açılış Programı

15.07.2026 – Amadeus

16.07.2026 – Don Kişot

17.07.2026 – The Imperial Russian Ballet Company: Swan Lake

18.07.2026 – Profesyonel

19.07.2026 – Bülent Ortaçgil

20.07.2026 – Şevval Sam

21.07.2026 – Nilüfer ile Senfonik Geceler

22.07.2026 – Pink Martini

23.07.2026 – Sibel Can

24.07.2026 – Teoman

25.07.2026 – Mabel Matiz

26.07.2026 – Mabel Matiz

27.07.2026 – Melike Şahin

28.07.2026 – Melike Şahin

29.07.2026 – Yıldız Tilbe

30.07.2026 – Gülşen

31.07.2026 – Sıla

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