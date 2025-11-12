Hareketsizlik krizi büyüyor: 2050’de insan bedeni alarm verecek

Fiziksel aktivite eksikliği, modern çağın en büyük sağlık krizlerinden biri olarak tanımlanıyor. Newsweek'in haberine göre Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre yetişkinlerin yüzde 31’i, ergenlerin ise yüzde 80’i önerilen düzeyde hareket etmiyor. Fransız sağlık uygulaması WeWard’ın araştırmacıları, bu verilerden yola çıkarak “Sam” adını verdikleri dijital bir model geliştirdi. Bu model, 2050 yılında hareketsiz yaşam süren ortalama bir insanın fiziksel görünümünü ve sağlık durumunu bilimsel verilere dayanarak gösteriyor.

EKRAN BAŞINDA GEÇEN YILLARIN BEDELİ

Araştırmacılara göre “Sam”, çağımızın en yaygın alışkanlıklarının doğrudan sonucu: Sürekli ekran karşısında geçirilen zaman, fiziksel aktivite eksikliği ve kapalı alan yaşamı. Modelde;

Gözlerde dijital yorgunluk ve kızarıklık,

Yüzde kas çökmesi ve solgun cilt,

Boyun eğriliği ve “teknoloji boynu”,

Bacaklarda varis ve ödem,

Erken yaşlanma belirtileri bulunuyor.

Bilim insanlarına göre bu tablo, hareketsizliğin yalnızca bedensel değil, ruhsal sağlığı da olumsuz etkilediğini gösteriyor.

KÜRESEL SAĞLIK SİSTEMLERİ İÇİN 300 MİLYAR DOLARLIK RİSK

Dünya Sağlık Örgütü, fiziksel hareketsizliğin 2030 yılına kadar küresel sağlık sistemlerine 300 milyar dolar ek maliyet getirebileceğini öngörüyor. Örgüt, 2010 seviyelerine kıyasla 2030’a kadar yetişkinlerde ve ergenlerde hareketsizlik oranını yüzde 15 azaltmayı hedefliyor. Uzmanlara göre düzenli fiziksel aktivite, kalp-damar hastalıkları, diyabet ve bazı kanser türlerinin yanı sıra depresyon ve anksiyete gibi psikolojik rahatsızlıkların da riskini azaltıyor.

“SAM” VERİLERLE OLUŞTURULDU

WeWard ekibi, 30 ülkedeki ortalama yürüyüş ve hareket verilerini inceleyerek bu dijital projeksiyonu oluşturdu. Ardından, uzun süreli ekran kullanımı ve hareketsiz yaşamın insan fizyolojisi üzerindeki etkilerine dair bilimsel araştırmalarla verileri birleştirdi. Ortaya çıkan model, gelecekte hareketsiz bir yaşam biçiminin bireysel ve toplumsal sonuçlarına dikkat çekmeyi amaçlıyor.