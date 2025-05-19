Bir süredir maddi sıkıntıların yanı sıra sağlık sorunları da yaşayan şarkıcı ve oyuncu Harika Avcı, "Kısa süre sonra ölümüm duyulacak. Karaciğerim bitti. Doktora da gitmiyorum. Ben ölmeyi tercih ettim” dedi. Peki, Harika Avcı kimdir, kaç yaşında, nereli? Harika Avcı hastalığı ne?

HARİKA AVCI KİMDİR?

Harika Avcı, 2 Şubat 1960 tarihinde İzmir’de dünyaya gelmiştir. Asıl adı Nermin Ocak olan sanatçının, annesi Sabriye Ocak’tır. Çocukluk yıllarından itibaren zorlu bir hayatla mücadele eden Avcı, İzmir’in Kemeraltı Çarşısı'nda annesiyle birlikte çalıştıktan sonra, tesadüfen sanat dünyasına adım atmıştır. Bir reklam şirketinin dikkatini çeken Avcı, ilk olarak sekreterlik yapmaya başlamış ve ardından sesiyle tanınarak gazino dünyasına adım atmıştır. Bu süreç sonunda “Harika Avcı” ismini benimsemiştir.

HARİKA AVCI'NIN ÖZEL HAYATI

Harika Avcı, 2009 yılında iş insanı İbrahim Öztürk ile evlenmiştir. Çift arasında 20 yaş fark bulunuyordu. Ancak bu evlilik, medyada sıkça boşanma iddialarıyla gündeme gelmiştir. 2025 yılında çiftin boşandığı duyurulmuştur. Harika Avcı'nın, bu evlilik dışında başka bir resmi evliliği olmadığı bilinmektedir.

HARİKA AVCI ALBÜMLERİ

1987 – Alışırım

1989 - Canım Gibisin

1990 - Sen Delimisin

1991 - Hayalimdeki Harika Avcı

1993 - İşte Yine Harika Avcı

1996 - Nazar Boncuğu

1998 - Kolay Değil

2001 - Aşkımız Bir Uçurum

2003 - Sürünüyorum Remix

2009: Alışırım (Yeni Baskı)

2011: Elenor Collections Türk Sanat Müziği - Harika Avcı

HARİKA AVCI FİLMLERİ

1998 - Ölümün El Yazısı,

1995 - Gizli Aşk (tv dizisi),

1989 - Gönül Garip Bir Kuştur,

1989 - Öyle Bir Kadın ki,

1989 - Sevgiler Düşlerde Kaldı,

1987 - Alışırım,

1987 - Kalbimdeki Düşman,

1987 - Temas,

1987 - Yasemin,

1986 - Sıcak Yatak,

1986 - Sevgi Çıkmazı,

1986 - Acı Dünya,

1985 - Ateş Dağlı,

1985 - Vahşi Aşk,

1978 - İyi Aile Çocuğu

HARİKA AVCI HASTALIĞI NE?

Onur Akay ile konuşan ünlü sanatçı "Kısa süre sonra ölümüm duyulacak. Karaciğerim bitti. Doktora da gitmiyorum. Ben ölmeyi tercih ettim. Ölüm sebebim siroz. Daha öncede karaciğer kanseri teşhisi konulmuştu bana. Ancak köpeğim ben öldükten sonra yaşamaya devam ediyorsa ne olur ona sahip çık, ben herkesi affettim" dedi.