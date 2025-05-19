Bir süredir maddi sıkıntıların yanı sıra sağlık sorunları da yaşayan şarkıcı ve oyuncu Harika Avcı, "Kısa süre sonra ölümüm duyulacak. Karaciğerim bitti. Doktora da gitmiyorum. Ben ölmeyi tercih ettim” dedi. Peki, Harika Avcı kimdir, kaç yaşında, nereli? Harika Avcı hastalığı ne?
HARİKA AVCI KİMDİR?
Harika Avcı, 2 Şubat 1960 tarihinde İzmir’de dünyaya gelmiştir. Asıl adı Nermin Ocak olan sanatçının, annesi Sabriye Ocak’tır. Çocukluk yıllarından itibaren zorlu bir hayatla mücadele eden Avcı, İzmir’in Kemeraltı Çarşısı'nda annesiyle birlikte çalıştıktan sonra, tesadüfen sanat dünyasına adım atmıştır. Bir reklam şirketinin dikkatini çeken Avcı, ilk olarak sekreterlik yapmaya başlamış ve ardından sesiyle tanınarak gazino dünyasına adım atmıştır. Bu süreç sonunda “Harika Avcı” ismini benimsemiştir.
HARİKA AVCI'NIN ÖZEL HAYATI
Harika Avcı, 2009 yılında iş insanı İbrahim Öztürk ile evlenmiştir. Çift arasında 20 yaş fark bulunuyordu. Ancak bu evlilik, medyada sıkça boşanma iddialarıyla gündeme gelmiştir. 2025 yılında çiftin boşandığı duyurulmuştur. Harika Avcı'nın, bu evlilik dışında başka bir resmi evliliği olmadığı bilinmektedir.
HARİKA AVCI ALBÜMLERİ
1987 – Alışırım
1989 - Canım Gibisin
1990 - Sen Delimisin
1991 - Hayalimdeki Harika Avcı
1993 - İşte Yine Harika Avcı
1996 - Nazar Boncuğu
1998 - Kolay Değil
2001 - Aşkımız Bir Uçurum
2003 - Sürünüyorum Remix
2009: Alışırım (Yeni Baskı)
2011: Elenor Collections Türk Sanat Müziği - Harika Avcı
HARİKA AVCI FİLMLERİ
1998 - Ölümün El Yazısı,
1995 - Gizli Aşk (tv dizisi),
1989 - Gönül Garip Bir Kuştur,
1989 - Öyle Bir Kadın ki,
1989 - Sevgiler Düşlerde Kaldı,
1987 - Alışırım,
1987 - Kalbimdeki Düşman,
1987 - Temas,
1987 - Yasemin,
1986 - Sıcak Yatak,
1986 - Sevgi Çıkmazı,
1986 - Acı Dünya,
1985 - Ateş Dağlı,
1985 - Vahşi Aşk,
1978 - İyi Aile Çocuğu
HARİKA AVCI HASTALIĞI NE?
Onur Akay ile konuşan ünlü sanatçı "Kısa süre sonra ölümüm duyulacak. Karaciğerim bitti. Doktora da gitmiyorum. Ben ölmeyi tercih ettim. Ölüm sebebim siroz. Daha öncede karaciğer kanseri teşhisi konulmuştu bana. Ancak köpeğim ben öldükten sonra yaşamaya devam ediyorsa ne olur ona sahip çık, ben herkesi affettim" dedi.