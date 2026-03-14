ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) Orta Doğu tarihinin en şiddetli hava saldırılarından birini gerçekleştirdiğini ileri süren Trump, "İran'ın en değerlisi olan Hark Adası’ndaki tüm askeri hedeflerin tamamen yok edildiğini" iddia etti. Peki, Hark Adası nerede? Trump neden Hark Adası'nı işaret etti? Hark Adası'nın önemi ne?

HARK ADASI NEREDE?

Hark Adası, Basra Körfezi'nde bulunan İran'a ait bir kıta adasıdır. Ada, İran kıyılarından 25 km ve Hürmüz Boğazı'nın 483 km kuzeybatısında yer almaktadır. Toplam alanı 20 km² olup, kendi tatlı su kaynağına sahiptir.

HARK ADASI'NIN ÖNEMİ NE?

Bitişik kıyı kenti Buşehr eyaleti tarafından yönetilen Hark Adası, petrol ürünlerinin %90'ına kadarının ihracatı için bir deniz limanı sağlamakta ve bu nedenle stratejik öneme sahiptir. Adada Hark şehri ve Cezire'ye Hark Deniz Feneri bulunmaktadır.

Adada, muhtemelen 7. yüzyıla kadar uzanan bir Hristiyan manastırının kalıntıları da dahil olmak üzere birçok önemli arkeolojik alan bulunmaktadır. Ayrıca mezarlar, tapınaklar ve MÖ 550 ile 330 yılları arasına tarihlenen Ahameniş çivi yazısı yazıtı da mevcuttur. Yüzyıllar boyunca önemli bir ticaret merkezi olmuş ve 18. yüzyılda Hollanda sömürge imparatorluğunun bir parçası olmuştur. İlk olarak 1960'larda Şah döneminde, Amerikan petrol şirketi Amoco ile ortaklık kurularak bir petrol terminali olarak geliştirilmişti.