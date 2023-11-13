Harran Ovası'nda çiftçinin yüzü gülüyor: Dönümde 500 kilo ürün

Yayınlanma: 13.11.2023 - 13:53

Güncelleme: 13.11.2023 - 13:53

Şanlıurfa'nın Harran Ovası'nda, çiftçi tarafından alternatif ürün olarak üretilen yer fıstığı hasat edilmeye başlandı. Dönümde yaklaşık 500 kilo ürün elde eden çiftçinin yüzü güldü.

Bereketli Harran Ovasında çiftçiler, az gübre, az su gerektiren ve ilaçlama gerektirmeyen verimi yüksek ürünlere yönelmeye başladı. Bölgede ilk kez 2020 yılında denemeleri yapıldıktan sonra çiftçiler tarafından üretilmeye başlanan yer fıstığında ise hasat başladı. Biçerdöver tarafından hasadı yapılan yer fıstığında yüksek rekolte çiftçinin yüzünü güldürdü. Dönüme 500 kilo yer fıstığı elde eden çiftçi, girdi fiyatı düşük, kuraklığa dayanıklı ürününün ekim alanının gün geçtikçe arttığını söyledi.

Bölgede 3 yıldır yer fıstığı ürettiklerini belirten çiftçi Halil Bile, “Şu anda bölgede pamuk, mısır, buğday gibi ürünler ekiliyor. Yeni yeni gelişmekte olan yer fıstığı ekiliyor. Yer fıstığını tavsiye ediyoruz. Diğer ürünlere nazaran verimi daha yüksek, girdisi daha az oluyor. Suyundan, çapasından, ilacına kadar pamuktan kat ve kat daha az masrafı var. İşçiliği de az, çiftçimiz şu anda girdisi az, getirisi yüksek olan ürünlere yöneliyor. Bu dönemde de en iyi seçenek yer fıstığıdır, tavsiye ediyoruz. Yaklaşık 3 yıl önce ekilmeye başlandı, bölgede biz ekmeye başladık. Biz öncülüğünü yaptık. Biçerdöverini biz getirdik. Komşularımız olsun, civardaki köyler olsun yetiştirmesini yapıyorlar. Biz de biçerciliğini yapıyoruz. Verimi yüksek, fiyatı da yüksek, dediğim gibi diğer sanayi bitkilerinden daha güzel" dedi.

Şanlıurfa İl Tarım Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Mehmet Tekçe de hasadı yapılan yer fıstığını inceledi. Tekçe, fıstık üretiminin gittikçe yaygınlaştığını ifade ederek, “Daha önce bölgemizde Harran Ovası'nda su yokken yılda tek ürün, o da arpa yetiştirebiliyorduk. Ovaya su bırakıldıktan sonra bir yıl içerisinde iki tane ürün alabiliyoruz. bu tarlamızda çiftçimiz kimyon ektikten sonra ikinci ürünü olarak yer fıstığı ekti ve denemesini yaptık dekarda da beklenenden daha yüksek bir rekolte elde ettik. Normalde Osmaniye'de dönüme 300 kilo yer fıstığı alınırken bizim bu Harran Ovasında dönüme 500 kilo yer fıstığı elde ettik. Yer fıstığının avantajları girdisi yok. Yani fazla gübre kullanmıyoruz, işçiliği yok, pamuğa göre sulanması daha düşük, daha karlı bir iştir. 3 köyde 10 çiftçi ile beraber tarım il müdürlüğü olarak yaptığımız denemede, beklenenden daha iyi sonuçlar elde ettik. Gelecek yıl hedefimiz, çiftçi sayısını 100'e çıkartmak” diye konuştu.