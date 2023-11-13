Mut'ta hasat devam ediyor: Bin 300 yıllık ağaçtan sofralara!

Yayınlanma: 13.11.2023 - 11:52

Güncelleme: 13.11.2023 - 11:52

Bu yıl 'yok yılı' olmasına rağmen ilçede 130 bin ton zeytin, 10 bin ton ise zeytinyağı elde edilmesi bekleniyor. Orta Doğu üzerinden dünyaya zeytin Mut üzerinden yayılmış olup, Mut zeytin ve zeytinyağının gerek iklimsel avantajıyla kaliteli, natürel, organik üretimin avantajıyla yurt içine ve yurt dışına satımı yapılmakta.

Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, “İlçemizde 700 bin dekar tarım arazisi mevcut olup, bunun 300 bin dekarı zeytin üretimi alanlarımızdır. Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı yaklaşık 12 buçuk milyon zeytin ağaçlık varlığımız var. Kayıtsız zeytin ağaçlarımızla beraber ilçemizde 15 milyon zeytin ağaç varlığımız vardır” dedi

Bayır, sözlerine şöyle devam etti:

“Mut ilçemizde zeytincilik yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Bunun en bariz örneği de Haydar Mahallemizdeki bin 300 yıllık anıt zeytin ağacı bulunmasıdır. Orta Doğu üzerinden dünyaya zeytin Mut üzerinden yayılmıştır. Mut zeytin ve zeytinyağımızın gerek iklimsel avantajıyla kaliteli, natürel, organik üretimin avantajıyla yurt içine ve yurt dışına satımı yapılmaktadır. Gerek Fransa'ya, gerek Japonya'ya, gerek Birleşik Arap Emirlikleri'ne ilçemizden ihracat yapan firmalarımız bulunmaktadır.”

Bayır, “Mut zeytinyağımız sıfır 8 asidin altında peroksit değeri 8-9'larda olmasıyla raf ömrünün peroksit avantajıyla daha uzun olmasıyla içerdiği sağlık bileşenlerinin sayesinde natürel organik ve polifonör miktarı olarak dünya piyasalarında ön plana çıkmaktadır” diye konuştu.