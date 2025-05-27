HBO'nun büyük ses getiren Harry Potter dizi uyarlamasında Harry, Ron ve Hermione’yi canlandıracak çocuk oyuncular belli oldu. Peki, Harry Potter dizisinin oyuncuları kim oldu? Harry Potter rolünü hangi oyuncu canlandıracak?





HARRY POTTER DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM OLDU?

HBO'nun büyük ses getiren Harry Potter dizi uyarlamasında Harry, Ron ve Hermione’yi canlandıracak çocuk oyuncular belli oldu. Yapılan geniş çaplı seçmeler sonucunda başrolleri Dominic McLaughlin (Harry Potter), Alastair Stout (Ron Weasley) ve Arabella Stanton (Hermione Granger) üstlenecek.

HER SEZON BİR KİTAP

HBO, dizinin Harry Potter kitaplarına “sadık bir uyarlama” olacağını, her sezonda bir kitabın işleneceğini ve yapımın on yılı aşacak şekilde planlandığını duyurmuştu.