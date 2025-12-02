Harry Potter'ın başrolleri 24 yıl sonra bir arada!

Harry Potter serisinin başrol oyuncuları Daniel Radcliffe ve Tom Felton, 1 Aralık’ta New York’ta düzenlenen Merrily We Roll Along özel gösteriminde yeniden bir araya geldi. İkili, etkinlik öncesinde kısa bir sohbet edip sarıldı; ardından birlikte poz verdi. Bu buluşma, iki oyuncunun 2011’de Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 prömiyerinden bu yana ilk kez aynı etkinlikte görüntülenmesiyle dikkat çekti.





Radcliffe (36) ve Felton (38), 24 yıl önce Harry Potter ve Felsefe Taşı filminin setinde tanışmıştı. Filmlerde karşı cephelerde yer alan Harry Potter ve Draco Malfoy karakterlerini canlandırmış olsalar da, iki oyuncunun dostluğunun yıllar içinde devam ettiği biliniyor.

BROADWAY BAŞARILARI

Tom Felton, şu sıralar Broadway’de sahnelenen Harry Potter and the Cursed Child oyununda Draco Malfoy’u canlandırıyor. Yapım, Şükran Günü haftasında 3,15 milyon dolar hasılat elde ederek rekor kırdı. Felton’ın sahnede ünlü “Korktun mu Potter?” repliğini yeniden canlandırdığı da izleyicilerin dikkatini çekiyor.

Daniel Radcliffe ise 2026’da Broadway’de prömiyer yapacak olan Every Brilliant Thing oyununda rol alacak. İlk gösterimin 21 Şubat’ta, resmi açılışın ise 12 Mart’ta Hudson Theatre’da yapılması planlanıyor.

Radcliffe’in başrolünde yer aldığı Merrily We Roll Along’un film versiyonu ise 5 Aralık’ta sinemalarda izleyiciyle buluşacak.