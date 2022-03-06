Harry Potter oyuncusu Covid nedeniyle hastaneye kaldırıldı

06 Mart 2022 Pazar, 17:01

Jessie Cave, dördüncü çocuğuna hamileyken Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

Kariyerinde en çok Lavender Brown rolüyle tanınan oyuncu, virüsün kendisini çok etkilediğini ve semptomlarının haftalardır sürdüğünü söyledi.

34 yaşındaki Cave, 200.000’den fazla Instagram takipçisine bir hastane yatağında yatarken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Cave, virüsün kendisini nasıl etkilediğini de anlattı.







