Harry Potter’a damga vuran ayrıntı: Adını resmen sildiler...

02 Ocak 2022 Pazar, 15:17

Özellikle son dönemde trans bireyler hakkında yaptığı açıklamalarla büyük tepki çeken Harry Potter serisinin yaratıcısı JK Rowling, kendi şaheserinden iyice uzaklaşıyor.

Kitaptan uyarlanan film serisinin 20’nci yılı vesilesiyle kamera karşısına geçen oyuncular ve yönetmenler özel bir program için bir araya geldi. 1 saat 42 dakikalık özel programda JK Rowling’in adı sadece 10 kere geçti.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERİ KULLANILDI

Sözcü'nün aktardığı habere göre; program için kamera karşısına da geçmeyen JK Rowling’in sadece arşiv görüntülerinin yer aldığı ortaya çıktı.

Rowling bir süre önce verdiği demeçte trans bireyler hakkında ayrımcı açıklamalarda bulunmuş ve bu ifadeleri büyük tepki çekmişti. HBO Max’te yayınlanan programda Rowling’in 2019’da verdiği bir röportajdan görüntülerine yer verildiği kaydedildi.