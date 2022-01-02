Harry Potter’a damga vuran ayrıntı: Adını resmen sildiler...
Aralarında Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint ve Helena Bonham Carter gibi oyuncuların ve filmin yönetmenlerinin yer aldığı Harry Potter: Hogwarts’a Dönüş programında, serinin yaratıcısı JK Rowling'in adı sadece 10 kez geçti.
Özellikle son dönemde trans bireyler hakkında yaptığı açıklamalarla büyük tepki çeken Harry Potter serisinin yaratıcısı JK Rowling, kendi şaheserinden iyice uzaklaşıyor.
Kitaptan uyarlanan film serisinin 20’nci yılı vesilesiyle kamera karşısına geçen oyuncular ve yönetmenler özel bir program için bir araya geldi. 1 saat 42 dakikalık özel programda JK Rowling’in adı sadece 10 kere geçti.
ARŞİV GÖRÜNTÜLERİ KULLANILDI
Sözcü'nün aktardığı habere göre; program için kamera karşısına da geçmeyen JK Rowling’in sadece arşiv görüntülerinin yer aldığı ortaya çıktı.
Rowling bir süre önce verdiği demeçte trans bireyler hakkında ayrımcı açıklamalarda bulunmuş ve bu ifadeleri büyük tepki çekmişti. HBO Max’te yayınlanan programda Rowling’in 2019’da verdiği bir röportajdan görüntülerine yer verildiği kaydedildi.
Video Haberler
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
- Sporda 2021: Nefes kesen mücadeleler...
- Türkiye'de 2021: Yangın, sel, kapanma, kriz
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
- Kılıçdaroğlu, Roboskili aileler ile görüştü
- TOGG'un bagajını açan muhabire müdahale
- Kadıköy'de yan baktın cinayeti
En Çok Okunan Haberler
- 'Çeyrek bilet' tartışması alevlendi
- İsmailağa'da ipler koptu
- Meteoroloji'den 5 il için uyarı
- Dolarda gözler yarına çevrildi
- 2021'de Antalya'yı ziyaret eden turist sayısı açıklandı
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
- İktidara yakın gazeteden 'soğan ekmek tavsiyesi'
- Fatma Şahin yandaşa çalıştı
- 'Gündemde kabine revizyonu mu var?'
- İstanbul'da bir zam haberi daha