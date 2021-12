Alan Rickman, Harry Potter'da Snape'in gerçek doğasını bilen tek kişiydi

29 Aralık 2021 Çarşamba, 15:08

Voldemort'un Ölüm Yiyenlerinden biri olarak sekiz Harry Potter filminin tamamında ünlü Hogwarts profesörü Severus Snape'i canlandıran ve 2016 yılında 69 yaşında yaşamını yitiren Alan Rickman'ın, Snape hakkındaki gerçek bilgilere sahip olan tek kişi olduğu ortaya çıktı. Hayranlar onun aslında Harry'i korumak için çalışan bir ajan olduğunu sadece son kitapta ve son filmin ikinci bölümünde öğrenebildi.

20. yıl özel birleşme çekimleri sırasında konuşan filmin baş büyücüsü Daniel Radcliffe çekim günleri hakkında, serinin ilk iki filmini yöneten Chris Columbus'un, Alan'a 'Bunu neden böyle yapıyorsun?' diye yalvardığını söyledi. Radcliffe, "Rickman her seferinde, 'Sana sonra anlatırım' diye cevap verirdi ama Columbus'a asla anlatmadı, hiç kimseye söylemedi" dedi. Çocuk oyuncu ayrıca, Zümrüdüanka Yoldaşlığı filminin yayınlanmasından günler sonra, 2007'de son kitap raflardaki yerini alana kadar hikayeden haberdar olmadığını da itiraf etti.

Yönetmen Columbus, bu yılın başlarında benzer bir hikayeyi hatırladı ve Alan'ın "küçük küçük tuhaflıklarının" kafasını kaşımasına neden olduğunu söyledi. Columbus "Alan daha en başlarda 'Sanırım ne olduğunu bilmem gerekiyor' diye meraklanınca Rowling onu yemeğe çıkardı ve ona seri boyunca Snape'e ne olacağı hakkında bir şeyler anlattı. Sonrasında yanına gidip ne konuştuklarını sorduğum zaman, 'Ah, yedinci kitabı okuduğunda anlarsın' derdi. 'Şey, evet, ama şimdi bu bana yardımcı olmuyor. İlk filmi ben yönetiyorum' diye ağzından laf almaya çalışırdım" şeklinde konuştu.

Rowling, Harry Potter çekimleri sırasında Rickman'e verdiği 'çok gizli' bilgi olan Potter'ın annesine aşık olduğunu 2016 tweet'inde açıklamıştı. Rickman'e, Snape'in Harry Potter'ı Lord Voldemort'tan korurken ölen annesi Lily'ye olan sonsuz aşkını anlattığını itiraf etti. Kendisinden sırrı açıklamasını isteyen bir hayranına, "Alan'a 'her zaman (always)' kelimesinin arkasında ne olduğunu söyledim" diye cevap vererek, serinin yedinci ve son romanı Harry Potter ve Ölüm Yadigarları'nda Profesör Snape'in çocukluk arkadaşı olan Lily'ye her zaman aşık olduğunu söylediği sahneye atıfta bulundu. Bir zamanlar Voldemort'un Ölüm Yiyenlerinden biri olan öğretmeni, çift taraflı bir ajan olarak Dumbledore ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı ile aynı hizaya getirmeye yönlendiren, Snape'in Lily'ye olan sevgisiydi.

Serinin ilk iki filmi olan 'Felsefe Taşı' ve 'Sırlar odasının' yönetmenliğini Chris Columbus üstlenirken; üçüncü film 'Azkaban Tutsağı'nı Alfonso Cuarón, dördüncü film 'Ateş Kadehi'yle Mike Newell yönetmenlik koltuğuna oturdu. Filmin son ve en uzun süreli yönetmenliğini ise 'Zümrüdüanka Yoldaşlığı', 'Melez Prens' ve 'Ölüm Yadigarları Birinci ve İkinci Bölüm filmleriyle David Yates yaptı.