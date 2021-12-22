Harry Potter’ın 20. yıl özel bölümünden yeni fragman

22 Aralık 2021 Çarşamba, 00:00

J.K. Rowling’in fantastik romanlarından uyarlanan Harry Potter film serisinin oyuncuları Daniel Radcliffe, Rupert Grint ve Emma Watson, serinin ilk filmi "Harry Potter ve Felsefe Taşı"nın vizyona girişinin 20. yıl dönümünü kutlamak için yeniden bir araya geldi.

"Harry Potter 20th Anniversary: ??Return to Hogwarts"tan (Hogwarts’a Dönüş) yeni fragman yayınlandı.

KADRODA KİMLER VAR?

Yapımda Daniel Radcliffe, Rupert Grint ve Emma Watson'ın yanı sıra Robbie Coltrane, Helena Bonham Carter, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Tom Felton, Imelda Staunton, James Phelps, Oliver Phelps, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Mark Williams, Matthew Lewis, Ian Hart ve Evanna Lynch gibi isimler de yer alacak.

“Return to Hogwarts", 1 Ocak 2022 tarihinde HBO Max'te yayınlanacak.

İşte özel bölümden ikinci fragman: