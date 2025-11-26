Harvard bilim insanları açıkladı: Demansı önlemek için etkili adım miktarı belirlendi

Soğuk havalarda egzersiz yapmak çoğu kişi için zorlayıcı olsa da, bilim insanlarına göre kısa yürüyüşler bile beyin sağlığını korumak için yeterli olabiliyor. Harvard Tıp Fakültesi’nin yeni araştırması, demans riskine karşı “etkili adım sayısı” tartışmasına net bir yanıt getirerek, günde birkaç bin adımın dahi büyük fayda sağladığını ortaya koydu. Özellikle Alzheimer’a yatkınlığı artıran amyloid-beta proteini yüksek olan yetişkinlerde, hareketin etkisi çok daha belirgin.

GÜNDE 3.000–5.000 ADIM BİLİŞSEL GERİLEMEYİ YAVAŞLATIYOR

Araştırmaya, amyloid-beta seviyesi yüksek olan yaklaşık 300 kişi katıldı ve katılımcılar dokuz yıl boyunca takip edildi.

Günlük 3.000–5.000 adım atanlar,

Neredeyse hiç hareket etmeyenlere kıyasla çok daha yavaş bilişsel gerileme gösterdi.

Bu adım aralığı yalnızca 2.2–3.5 kilometre yürüyüşe karşılık geliyor. Yani günlük kısa yürüyüşler bile beyinde koruyucu etki yaratmış durumda.

DÜZENLİ HAREKET, ENFLAMASYONU AZALTIYOR

Uzmanlara göre demans gelişiminde enflamasyon önemli rol oynuyor. Düzenli egzersiz ise vücudun anti-enflamatuar molekülleri olan sitokinlerin salgılanmasını artırıyor. Bu moleküller, beyin hücrelerini koruyarak nörolojik bozulmaların hızını yavaşlatabiliyor.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ: GÜNDE 30–60 DAKİKA YETERLİ

DSÖ, haftada 150–300 dakika fiziksel aktivite öneriyor; bu da günlük 30–60 dakika hareket anlamına geliyor.

Briody, yürüyüşe yeni başlayan yaşlı bireylerin bile:

İlk günlerde 10 dakika yürüyerek,

Her hafta süreyi yavaşça artırarak

güvenli şekilde form kazanabileceğini belirtiyor.

Zamanla güçlenen kaslar ve artan denge hissi, kişinin hareket etme özgüvenini de yükseltiyor.