Hasadı Amik Ovası'nda başladı: Tarlada 12 TL'ye satılıyor

Asrın felaketinin yaralarının sarıldığı Hatay'ın bereketli topraklarında başlayan kabak hasadıyla birlikte ürün tarlada 12 TL’den alıcı buluyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.06.2024 - 11:26
Hasadı Amik Ovası'nda başladı: Tarlada 12 TL'ye satılıyor
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Türkiye'nin bereketli topraklarından olan ve birçok ürünün yetiştiği Hatay'ın Amik Ovası'nda yaz aylarıyla birlikte ürünler hasat edilmeye devam ediyor. Reyhanlı ilçesinde de çiftçi Adil Cünedioğlu tarafından 20 dönüm araziye ekilen kabakta hasat başladı. Kilosu 12 TL'den satılan kabak, depremin etkilediği bölgeye ekonomik katkı sağlamaya devam ediyor.

Hasat edilen kabağın iç piyasaya satıldığını belirten Adil Cünedioğlu, "Burada şu anda kabak hasat ediyoruz. Kabak hasat etmeye başlayalı 1 hafta oldu. 20 dönümlük arazide kabağımız var. Yaklaşık sezon sonuna kadar 2 ton kabak hasat ediyoruz. Tarlada kabağı 10 ile 12 TL arasında satıyoruz. Toplanılan kabağı iç piyasaya veriyoruz. İstanbul, Adana ve Ankara'ya gönderiyoruz. Kabak hasat etmek çok meşakkatlidir" dedi.


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