Mersin'de hasat zorlu şartlar altında devam ediyor: Bayılan işçiler oluyor!

Yayınlanma: 24.06.2024 - 11:07

Güncelleme: 24.06.2024 - 11:07

Hava sıcaklıklarının artmasıyla sıcaktan bunalan vatandaşlar, çeşitli yöntemlerle serinlemeye çalışıyor. Kimi vatandaşlar ise geçimini sağlayabilmek için sıcağa aldırmadan çalışmak zorunda. Bunlar arasında, günün 8 saatini serada zorlu çalışma temposunda geçiren işçiler de yer alıyor.

Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu beldesindeki seralarda sabah saat 05.00'te iş başı yapan işçiler, sıcak hava ve nem altında saat 13.00'e kadar biber hasat ediyor. Termometreler hava sıcaklığını 35 ila 40 derece arasını gösterirken, sera içinde hissedilen sıcaklıklar ise 45 ila 50 dereceye kadar çıkabiliyor. Son günlerde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, oluşan nemle birlikte seralar adeta 'hamam gibi' olmaya başladı.

İşçilerden Mustafa Yılmaz, serada çalışırken sürekli terlediğini bu nedenle da sık sık tişört değiştirmek zorunda kaldığını söyledi. Yıldız, "Yapacak hiçbir şey yok. Ekmek parası için koşuyoruz. Şu an dışarısı 40 dereceye yakınsa, içerisi 50 derece civarında. Şu an birinci tişörtü değiştirdim, ikinci tişörte geçtim. Daha 2 dakika olmadı, yine kan ter içinde kaldım. Gerçekten aşırı bir sıcak var ama yapacak bir şey yok. Başka yapacak iş olmadığı için serada çalışıyoruz. Biz çiftçiler yetiştirmezsek, sizler nereden yiyeceksiniz" şeklinde konuştu.

"İŞÇİLER BAZEN SICAKTAN DOLAYI BAYILIYOR"

Sabah saat 05.00'te işe başladıklarını ve öğlen saat 13.00'e kadar biber hasadı yaptıklarını ifade eden Ali Deniz de "Sabah 05.00'ten öğlen 13.00'e kadar çalışıyoruz. Bir iki saat mola verdikten sonra saat 15.00'te tekrar işe başlıyoruz. Serada sıcaklıklar bazen 45-50 dereceyi buluyor. Görüyorsunuz zorluklarımızı, çiftçinin hali budur. Çiftçi sıcak soğuk dinlemez, malının üstündedir, emeğinin üstündedir. İşçiler bazen sıcaktan dolayı bayılıyor. Su dahi yetiştiremiyoruz” diye konuştu.

İşçi kadınlardan birisi ise "Çok sıcak, yani biz sıcaktan çalışamıyoruz, bazen sıcaktan boğuluyoruz” dedi.