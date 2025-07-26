Hasan Can Kaya Exxen'den ayrıldı: Teklif üstüne teklif alıyor

Youtube'daki 'Konuşanlar' programıyla tanınan ve daha sonra Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'e transfer olan komedyen Hasan Can Kaya'nın ünlü televizyoncu ile işbirliğini sonlandırması hem medya sektöründe hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Kaya'ya, Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen dijital platformlarından teklifler yağdığı öğrenildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Prime Video, Netflix, Disney Plus, Max ve Gain gibi dev platformlar, Hasan Can Kaya'yı kendi bünyelerine katmak için adeta yarış halinde.

PARAYI ELİNİN TERSİYLE İTTİ

Acun Ilıcalı bir süre önce "Hasan Can öyle teklifler aldı ki bahsedilen paraların normal matematikle içinden çıkamazsın. Biz Hasan Can'a 1 veriyorsak ona 4-5 teklif ettiler. Ne dedi biliyor musun? 'Ben Acun ağabey ile yürüyorum. Bu teklifleri de düşünmüyorum' dedi" demişti.