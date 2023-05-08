Hasan Can Kaya'dan Hadise'ye eski eş sorusu

Yayınlanma: 08.05.2023 - 09:53

Güncelleme: 08.05.2023 - 10:17

Exxen ekranlarında yayımlanan Hasan Can Kaya'nın sunumuyla izleyici ile buluşan Konuşanlar 105. bölüm shot YouTube'da yayımlandı. Murda'nın konuk olduğu Konuşanlar'a Hadise sürpriz yaptı.

Hasan Can Kaya ise Hadise'ye "Hakkında çıkan en saçma haber neydi" sorusunu sordu.

Hadise, "Her sene saçlarımı 10 günde bir yıkadığıma dair haber çıkıyor. Bu nereden çıkıyor ben anlamıyorum" dedi.

Hasan Can bu kez eşindeki her özelliği değiştirmek isteyen kadını göstererek Hadise'ye eski eşini sordu. Hadise "Buraya geleceğini biliyordum" dedi ve kadına kaç yıllık evli olduğunu sordu.

Kadın konuk "40 yıl" deyince Hasan Can "Seninkinden biraz daha uzun" diyerek bombayı patlattı. Herkesi kahkahaya boğdu.