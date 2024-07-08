Hasan Can Kaya'nın fenomen programı 'Konuşanlar'ın yeni sezon çekimleri başlıyor

Komedyen Hasan Can Kaya'nın 'Konuşanlar' programının çekimleri eylül ayında başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.07.2024 - 13:04
Hasan Can Kaya'nın fenomen programı 'Konuşanlar'ın yeni sezon çekimleri başlıyor
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Komedyen Hasan Can Kaya, büyük bir hayran kitlesine sahip olan 'Konuşanlar' programının yeni sezon çekimlerine eylül ayında başlıyor. 

Programın ilk bölüm konuğu şarkıcı Edis olacak. Geçen yıl da Konuşanlar'a konuk olan Edis, yeni sezonun ilk bölümünde komedi programının seyircisiyle tekrar buluşacak.

Komedyen, seyircinin ilgisine teşekkür amacıyla ‘2024 Yaz Shot’ bölümünü önümüzdeki haftalarda yayınlayacak. 


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